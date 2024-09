Jujutsu Kaisen Chapitre 269 : date de sortie et spoilers potentiels

La Bataille de Shinjuku est terminée, mais pas le manga : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 269 de Jujutsu Kaisen.

La terrible bataille entre les exorcistes et Sukuna à Shinjuku s’est conclue sur la victoire de Yuji face à l’antagoniste du manga de Gege Akutami, mais pas que : pour la première fois en plusieurs années, les lecteurs ont pu assister à la réunion du trio de protagonistes d’origine, Megumi, Nobara et Yuji pouvant enfin se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

Après le dénouement concernant Sukuna, les héros peuvent enfin souffler, au point même de faire des blagues entre eux. Mais la réalité risque de rapidement les rattraper, puisque la fin du chapitre 268 impliquait des complications concernant un autre personnage : Yuta semble en effet avoir besoin d’un coup de main. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 269 de Jujutsu Kaisen.

Quand sortira le chapitre 269 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 269 de Jujutsu Kaisen sortira le 15 septembre à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement sur le site pendant trois semaines au moins.

Un tel délai dans la publication correspond à la pause à laquelle a droit l’auteur Gege Akutami, et qui survient tous les trois chapitres publiés. Il s’agira de la dernière interruption avant la fin du manga, qui sortira ensuite ses trois derniers chapitres chaque semaine, jusqu’au 29 septembre en France.

Spoilers potentiels du chapitre 269 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 269 devrait enfin dévoiler le sort réservé aux survivants de la bataille de Shinjuku, et en particulier celui de Yuta.

gege akutami/shueisha

Le personnage est en effet celui dont l’avenir est le plus incertain : en changeant de corps pour s’incruster dans celui de Satoru Gojo grâce à la technique de Kenjaku, rien ne lui permettait de savoir s’il survivrait au processus. D’après la fin du chapitre 268, on peut globalement s’attendre à deux solutions : la première est que l’exorciste de classe S est sur le point de succomber, expliquant l’air morose et sérieux de ses camarades qui l’observent ou lui crient dessus.

La deuxième est que Yuta pourrait tout simplement être en train de perdre la raison ou refuser ce qui l’attend, comme le fait de devoir vivre le restant de ses jours dans un autre corps que le sien. Ce qui, au passage, signifie la perte de son propre sort inné et donc potentiellement la disparition de Rika, mais aussi des difficultés à s’habituer au Sixième Œil et au sort de l’Infini de Gojo. En plus, évidemment, de la culpabilité qui accompagne le fait d’occuper le corps de son mentor.

Yuji et Nobara expliquent à Megumi qu’il est nécessaire de le “sauver” : peut-être que leur rôle consistera à l’aider à se faire à ce corps ou en changer, grâce à la résonance de Nobara et à la capacité de Yuji à atteindre l’âme de ses cibles.

Les spoilers sortent en général quelques jours avant la publication officielle des chapitres de Jujutsu Kaisen : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.