Le chapitre 269 de Jujutsu Kaisen pourrait offrir une fin émouvante à Gojo

La mort de Gojo a été l’un des moments les plus marquants de Jujutsu Kaisen, et les fans pensent qu’il aura enfin droit à la fin émouvante qu’il mérite dans le chapitre 269.

Alors que le manga Jujutsu Kaisen n’est plus qu’à quelques chapitres de sa conclusion, chaque arc de personnage touche à sa fin. Dans le chapitre 268, Yuji Itadori finit par vaincre Ryomen Sukuna, tandis que Megumi Fushiguro est enfin libéré des griffes du Roi des Fléaux. Cela conduit alors à d’heureuses retrouvailles pour le trio de secondes de l’école d’exorcisme de Tokyo.

Cependant, il y a encore des choses à régler. Le sort de Yuta Okkotsu reste incertain après la Bataille de Shinjuku. Il possède désormais le corps de Satoru Gojo et pourrait vivre ainsi pour le reste de sa vie. Pourtant, les fans ne peuvent s’empêcher d’espérer une alternative à cette situation.

Certains pensent en effet que Yuta récupérera son corps dans le chapitre 269, libérant ainsi le cadavre de Gojo. Rika pourrait également recracher le corps de Suguru Geto, qui est à présent libéré de la technique occulte de Kenjaku. Si cela se produit, les deux amis pourraient enfin être enterrés ensemble.

C’est une idée déchirante, surtout pour les fans qui ne se sont toujours pas remis de la mort de Gojo, mais cela reste une belle fin pour ce personnage adoré de tous. En tant que plus puissant exorciste de l’ère moderne, Gojo s’est toujours senti seul, sauf lorsqu’il était avec son meilleur ami Geto.

Bien que leurs vies se soient terminées de manière tragique, peut-être pourront-ils se réunir dans la mort, comme ils l’ont déjà fait dans l’au-delà (comme on a pu le voir dans le chapitre 236). Les fans ont été émus aux larmes par cette perspective après que Myamura, un compte populaire sur X/Twitter, a proposé cette hypothèse.

« Et si Yuta retournait dans son corps et que le prochain chapitre se terminait avec Gojo et Geto enterrés côte à côte ».

Un internaute a alors répondu : « S’ils arrivent à faire vomir à Rika le corps de Geto, je suis entièrement pour. »

« Si cela arrive, je ne me soucie plus vraiment des deux derniers chapitres. Cela me donnera toutes les informations que je voulais savoir sur les personnages, c’est là que l’histoire se termine », a commenté un autre fan.

« Et on découvre les mots de Gojo dans JJK0. C’est une fin que je peux accepter », a ajouté un troisième.

Certains fans espèrent toujours que Gojo reviendra avant la fin de Jujutsu Kaisen, surtout depuis qu’on a appris que Nobara est en vie dans le chapitre 267. À ce stade, tout est possible, donc rien ne peut être affirmé avec certitude.

