Le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen tease le sombre destin de Yuta

Le chapitre 268 conclut de nombreux affrontements, mais laisse également planer le doute quant à la survie de Yuta : le personnage aura-t-il sa fin heureuse ?

Yuta Okkotsu se trouve dans une situation bien délicate. Il a beau compter parmi les personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen, il est aussi celui qui a sacrifié le plus dans la Bataille de Shinjuku, et est clairement l’exorciste encore en vie ayant le plus dégusté de ses différents affrontements contre Sukuna.

L’article continue après la publicité

D’abord découpé par le roi des fléaux et gardé de justesse en vie, il a ensuite abandonné son corps pour emprunter celui de Gojo Satoru, transférant son cerveau dans la tête de son mentor grâce à la technique de Kenjaku. Le jeune homme a ainsi pu faire un retour fracassant (bien qu’un peu morbide), et a utilisé l’extension du territoire de Gojo. Malheureusement, la dépense en énergie occulte a eu raison de lui, et il a fini par s’effondrer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La simple idée de survivre signifierait pour lui de devoir vivre avec un corps qui n’est pas le sien, et probablement sans Rika. Mais ça ne s’arrête pas là : car d’après les spoilers du chapitre 268 de Jujutsu Kaisen, sa survie n’est même pas assurée.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 268 de Jujutsu Kaisen.

gege akutami/shueisha

En effet, si le chapitre permettra au trio d’origine de se retrouver, Nobara, Megumi et Yuji ne pourront pas célébrer leur réunion bien longtemps. Car Yuji fera savoir à ses amis qu’il faut encore “aider Yuta“.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les spoilers du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen teasent le retour de personnages populaires

L’article continue après la publicité

Arrivés sur les lieux, les anciens élèves de Gojo trouveront d’autres camarades de classe et amis de l’exorciste de classe S, tous moroses et sérieux. L’un d’eux va même jusqu’à crier sur le jeune homme, qui n’apparaît pas dans le chapitre. On peut dès lors s’attendre au pire concernant le personnage, d’autant plus que les condition de sa transformation restent encore floues.

L’article continue après la publicité

Forcément, l’inquiétude est présente chez les fans du manga, qui n’ont pas manqué d’en faire part sur les réseaux sociaux : “SI YUTA MEURT, JE VAIS DEVENIR FOU,” écrit ainsi un internaute sur X, repris par un autre au bord de la crise de nerfs : “POURQUOI YUTA N’A-T-IL PAS ÉTÉ MONTRÉ AVEC LES AUTRES DANS LA DERNIÈRE PAGE ??? POURQUOI N’A-T-IL PAS ÉTÉ MONTRÉ ???“

L’article continue après la publicité

Et déjà certains lecteurs profèrent des menaces : “Si tout le monde peut se soigner et vivre normalement sauf Yuta parce qu’il est coincé dans le corps de Gojo ou qu’il MEURT, vous me verrez aux infos, je vous jure.”

L’article continue après la publicité

L’auteur Gege Akutami est connu pour ne pas hésiter à tuer ses personnages, même les plus appréciés, lorsque l’histoire l’exige. Le fait de faire revenir Nobara d’entre les morts et réunir le trio d’origine pourrait ainsi cacher une fin moins heureuse pour le reste du casting.

Pour découvrir le sort réservé à Yuta, il faudra cependant faire preuve de patience : Jujutsu Kaisen fera une dernière pause avant la sortie du chapitre 269.

L’article continue après la publicité