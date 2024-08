Jujutsu Kaisen Chapitre 268 : date de sortie et spoilers potentiels

Plus que cinq chapitres avant la fin du manga Jujutsu Kaisen : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le 268.

L’arc de la Bataille de Shinjuku a entamé sa dernière ligne droite, et le combat contre Sukuna est à son paroxysme. Revenant d’entre les morts, Nobara Kugisaki a porté un coup décisif au roi des fléaux, l’immobilisant pour l’empêcher de déployer son territoire et ainsi offrir à Yuji une opportunité en or pour frapper son adversaire.

Grâce à sa technique de l’intervalle et à un nouveau rayon noir, le héros de Jujutsu Kaisen a pu malmener Sukuna, et s’est même permis d’annoncer la fin du roi des fléaux. Mais peut-on vraiment s’attendre à une victoire totale lorsqu’on parle d’une malédiction vieille de plusieurs millénaires ? Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen.

Quand sortira le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen sortira le 1er septembre 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite accessible gratuitement sur le site pendant quatre semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 268 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen devrait dévoiler le résultat du combat entre Yuji et Sukuna, et révéler le sort qui attend Megumi.

gege akutami/shueisha

Le roi des fléaux semble en effet sur le point d’être vaincu par le protagoniste du manga de Gege Akutami : les dernières cases le montraient incapables de riposter face à un violent rayon noir. Mais son échec ne signifierait pas pour autant la victoire absolue des exorcistes encore en vie.

Car Megumi est parasité par l’antagoniste depuis de longs chapitres, et son hôte a même réussi à retrouver sa forme originelle : même s’il finit par récupérer la maîtrise de son corps, rien ne dit qu’il ne souffrira pas d’éventuelles séquelles. Malgré tout, on devrait assister aux retrouvailles entre les trois jeunes héros.

Le retour de Nobara fait en effet écho à des propos de l’auteur Gege Akutami lors d’une session de Questions/Réponses, à la Jump Festa de 2019 : le mangaka avait alors évoqué deux fins possibles concernant son quatuor de personnages principaux (Yuji, Nobara, Megumi et Gojo). L’une tuerait tout le monde sauf un survivant, l’autre épargnerait tout le monde sauf un, qui mourrait. Or, Gojo étant décédé, on peut aisément supposer que la meilleure fin sera décrochée par nos protagonistes, un nouveau drame mortel étant peu probable à quatre chapitres de la fin du manga.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de Jujutsu Kaisen : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.