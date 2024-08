Le chapitre 268 de Jujutsu Kaisen dévoile enfin le gagnant de la bataille de Shinjuku

Les spoilers du chapitre 268 de Jujutsu Kaisen confirment enfin la fin de la bataille de Shinjuku, et il y a un grand gagnant.

Le manga Jujutsu Kaisen approche toujours plus de sa conclusion, et continue d’offrir de nombreuses surprises aux lecteurs. Le chapitre 267 avait révélé le retour de Nobara, ce qui avait permis à Yuji d’obtenir une aide plus que bienvenue grâce au sort de résonance de son amie. Et d’après les spoilers du chapitre 268, la dernière attaque du héros a porté ses fruits.

L’article continue après la publicité

Alors que son territoire s’effondre, le jeune homme considère son adversaire, qui se retrouve séparé du corps de Megumi, libérant ce dernier dans le même temps. Le processus est visiblement douloureux, mais pas suffisant pour faire taire l’antagoniste qui continue de menacer Yuji alors qu’il est réduit à l’état d’un morceau de chair.

L’article continue après la publicité

gege akutami/shueisha

Sukuna, le principal antagoniste de Jujutsu Kaisen a finalement perdu la Bataille de Shinjuku, offrant la victoire à Yuji Itadori dans le chapitre 268, intitulé “Conclusion“. Malgré tout, les fans sont partagés sur les réseaux sociaux quant au sort réservé au roi des fléaux, jugé comme hâtif ou injuste : “Son parcours ne sera jamais oublié, mon frérot s’est fait assaillir encore et encore et il ne perd que face au scénario, parce que Gege devait conclure la série en quatre chapitres.“

L’article continue après la publicité

Mais c’est oublier que l’affrontement entre les exorcistes et le vilain du manga de Gege Akutami a duré une bonne année. Comme le font remarquer des défenseurs du shonen sur X : “Je vois beaucoup de gens dire que la mort de Sukuna est précipitée. Mais mourir de la manière la plus pathétique et triste est la meilleure façon pour lui de s’en aller. Perdre comme ça, tout en étant le plus puissant exorciste de l’histoire, en dit long sur le personnage et la manière qu’il avait de se considérer.“

Une remarque sur laquelle un autre rebondit en usant d’une comparaison très à propos : “Gojo est mort le sourire aux lèvres, battu par quelqu’un qu’il respectait et qui le considérait comme le plus fort. Tandis que Sukuna se tourne vers une fin pitoyable – en étant détruit par celui qu’il déteste le plus. Le roi des fléaux a été humilié et écrasé.“

L’article continue après la publicité

En rapport: Le chapitre 254 de Jujutsu Kaisen confirme le retour de cet ancien personnage

L’article continue après la publicité

Sukuna n’est pas le seul perdant de la bataille de Shinjuku, Uraume reconnaît en effet sa défaite une fois que son maître n’est plus dans le chapitre 268. Le vilain s’effondre alors sans offrir à Hakari l’occasion de porter lui-même un coup fatal. Le duel s’était éternisé et n’a que peu été montré, générant de la frustration chez les fans, qui espèrent que l’anime pourra faire quelque chose pour rectifier la situation.

Le chapitre 268 sortira le 1er septembre. Après quoi, Jujutsu Kaisen fera une dernière pause avant la publication du chapitre 269, qui devrait révéler le sort réservé à Yuta Okkotsu.