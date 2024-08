Jujutsu Kaisen Chapitre 267 : date de sortie et spoilers potentiels

L’éditeur a annoncé la phase finale de la Bataille de Shinjuku : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen.

Le shonen écrit et dessiné par Gege Akutami approche inexorablement de sa fin, alors que presque tous les exorcistes ont déjà tiré leur révérence face à Sukuna. Ce dernier a dominé sans aucun doute possible l’arc de la Bataille de Shinjuku, mais se retrouve finalement confronté au protagoniste de Jujutsu Kaisen, qui lui donne du fil à retordre.

L’article continue après la publicité

Car Yuji a fini par maîtriser son extension de territoire, et a entraîné le roi des fléaux dans son univers mental. D’abord pour essayer la manière douce, avant d’abandonner et de se lancer dans un ultime affrontement. Le match a démarré, les deux adversaires ont échangé les premiers coups… et Megumi semble lui aussi vouloir se joindre à eux. Et ce n’est pas tout ! Car à en croire l’éditeur, la Bataille de Shinjuku devrait atteindre son paroxysme dans le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand sortira le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen sortira le 25 août 2024 à 17h sur Manga Plus. Il sera ensuite disponible gratuitement sur le site pendant quatre semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 267 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen devrait dévoiler quel plan les exorcistes ont mis au point pour se débarrasser de Sukuna.

gege akutami/shueisha

En effet, alors que Yuji réussit à tenir tête à son ennemi et que Megumi refait surface, le précédent chapitre se terminait sur un doigt du roi des fléaux, signe que les héros ont peut-être encore un as dans leur manche. On croyait le doigt en possession de Yuta, mais la dernière image indique clairement le contraire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une autre théorie suppose également que Yuji a pu sacrifier ses propres doigts pour les faire avaler par Sukuna, le laissant croire qu’il s’agissait de ceux du roi des fléaux : ainsi, l’adolescent aurait la possibilité d’imitier son “oncle” et d’obtenir un certain contrôle sur lui.

Megumi pourrait bien lui aussi revenir pour de bon, après avoir gêné Sukuna dans ses mouvements pour aider son ami dans son combat. Le prochain chapitre ayant été présenté comme le climax de l’arc de la Bataille de Shinjuku, il faudra s’attendre à un semblant de dénouement pour le jeune exorciste, dont le corps est toujours possédé par le roi des fléaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À noter également qu’avec le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen viendra l’annonce d’un projet considéré comme “complètement fou“ : une manière pour l’éditeur de teaser une suite au manga, ou peut-être une nouvelle adaptation ?

Les spoilers de Jujutsu Kaisen sortent en général quelques jours avant la publication officielle des chapitres. Nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.