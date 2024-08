Le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen tease le destin de Sukuna

Le manga de Gege Akutami se conclura bientôt, et le prochain chapitre devrait dévoiler une fin particulièrement attendue par les lecteurs.

Jujutsu Kaisen approche toujours plus de sa fin, le manga n’en ayant plus que pour cinq chapitres avant de tirer sa révérence. La Bataille de Shinjuku sera donc aussi le dernier arc de l’histoire inventée et dessinée par Gege Akutami, mais il reste encore de nombreux points à éclairer avant la conclusion.

Parmi ces derniers, le sort réservé aux personnages compte comme l’un des plus importants. Car les exorcistes affrontent Sukuna depuis de longs mois, dans une bataille qui s’avèrera décisive pour l’avenir de l’humanité. Il fallait donc répondre à la question de la fin de Sukuna : qui de lui ou Yuji va l’emporter ? Une question à laquelle les spoilers du chapitre 267 ont enfin offert une réponse.

L’issue du combat entre Yuji et Sukuna teasée dans le chapitre 267

D’après les spoilers et la note de l’éditeur, Sukuna sera vaincu par Yuji dans le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen.

Gege Akutami

L’exorciste sera aidé par un personnage revenu d’entre les morts pour y parvenir, Nobara faisant son grand retour pour bloquer le roi des fléaux en utilisant la résonance sur son dernier doigt. Paralysé par le sort de la jeune fille, Sukuna ne parviendra pas à utiliser son extension du territoire. Le héros du manga, surpris mais heureux de découvrir que son amie est toujours vivante, va ainsi pouvoir asséner de nombreux coups à son ennemi, l’achevant grâce à sa technique de l’intervalle et un rayon noir.

La mort de Nobara avait été fortement suggérée dans le chapitre 265, mais n’était en fait vue que du point de vue du protagoniste. Car Yuji étant lié à Sukuna, les exorcistes ont choisi de ne pas l’informer de la survie de la jeune fille pour garder l’effet de surprise. L’adolescent a donc dû accepter de suivre un plan qu’il ne comprenait pas entièrement, accordant sa confiance à ses camarades pour gérer les dernières zones d’ombre.

D’après les spoilers, une note de l’éditeur commente en fin de chapitre : “La fin d’une longue bataille” (la traduction est encore susceptible de changer). Un tel commentaire semble davantage faire référence à la Bataille de Shinjuku en général, dernier arc du manga, qu’au combat entre Yuji et le roi des fléaux. L’arc de Shinjuku a en effet commencé dans le chapitre 222 et ne s’est pas arrêté depuis, durant sur plusieurs mois.

Quant au sort de Sukuna, il n’est pas encore totalement confirmé : si la victoire de Yuji sur son ennemi paraît assurée, il faut encore déterminer s’il survivra ou non, et comment Megumi se libérera de son emprise. Car après le retour de Nobara, on peut s’attendre sans trop de risque à la réunion du trio original des protagonistes de Jujutsu Kaisen dans les prochains chapitres.