Jujutsu Kaisen Chapitre 266 : date de sortie et spoilers potentiels

La discussion entre Sukuna et Yuji est déjà arrivée à son terme : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout sur le chapitre 266 de Jujutsu Kaisen.

Le manga Jujutsu Kaisen approche de sa conclusion : Gege Akutami a confirmé que la Bataille de Shinjuku serait la saga finale de son œuvre, et les combats ont tous mené à un rebondissement majeur, à savoir la révélation de l’extension du territoire de Yuji – qui semble ne pas trop savoir lui-même s’il a bien réussi à achever sa propre technique.

Alors que les exorcistes se battent depuis plusieurs longs mois, le héros de l’histoire a réussi à marquer une pause en entraînant l’antagoniste dans une dimension plus spirituelle, offrant des fragments de souvenirs de Yuji, et donc ce qui le caractérise. Mais le dialogue va bientôt céder la place à l’action : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 266 de Jujutsu Kaisen.

Quand sortira le chapitre 266 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 266 de Jujutsu Kaisen sortira le 18 août 2024 à 17h sur le site Manga Plus. Il y sera ensuite accessible gratuitement pendant quatre semaines au moins.

Un tel délai entre les chapitres 265 et 266 n’est pas dû au planning de l’auteur, mais à celui du magazine Weekly Shonen Jump : l’éditeur sera en effet en vacances pendant une semaine en août, et mettra donc en pause toutes ses publications.

Spoilers potentiels du chapitre 266 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 266 de Jujutsu Kaisen devrait dévoiler le combat tant attendu entre Yuji et Sukuna, après les menaces que se sont lancées les deux personnages dans le chapitre 265.

gege akutami/shueisha

En effet, Yuji a affirmé avoir la capacité de tuer son ennemi tout en lui offrant une dernière chance de se rendre en libérant Megumi et en retournant dans son propre corps. Mais on ne devient pas le roi des fléaux en cédant au premier avertissement venu, et Sukuna a répondu à la provocation en surenchérissant et en se délectant d’avance du meurtre de nombreux proches du protagoniste.

Le chapitre 266 devrait donc permettre aux lecteurs d’en découvrir davantage sur l’extension du territoire de Yuji, et expliquer pourquoi le jeune homme est si sûr de lui lorsqu’il affirme pouvoir vaincre le roi des fléaux. Reste à savoir si l’ultimatum lancé à Sukuna était la seule solution pour sauver Megumi, ou si le héros avait réellement pitié de son ennemi et préférait lui laisser une chance de rédemption plutôt que de l’éliminer tout en épargnant son ami.

Les spoilers sortent généralement quelques jours avant la publication officielle des chapitres de Jujutsu Kaisen : nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.