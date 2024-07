Jujutsu Kaisen Chapitre 265 : date de sortie et spoilers potentiels

Yuji a fait un grand pas en avant, mais la bataille n’est pas terminée : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 265 de Jujutsu Kaisen.

Le manga Jujutsu Kaisen est en plein arc de la Bataille de Shinjuku, que l’auteur Gege Akutami a présenté comme la saga finale de son histoire. Il faut dire que les personnages commencent à avoir du mal à garder la cadence, les exorcistes tombant comme des mouches face à un Sukuna en pleine forme, et ce malgré les plans parfois inhumains mis en place.

Yuta n’a pas réussi à tenir sa transformation en Gojo et a besoin d’une pause, Todo a dû protéger Hana et l’Ange face au Rayon Noir de Sukuna, Megumi refuse de reprendre le contrôle de son corps… ne reste alors plus que Yuji pour faire face au grand méchant du manga. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 265 de Jujutsu Kaisen.

Quand sort le chapitre 265 de Jujutsu Kaisen ?

Le chapitre 265 de Jujutsu Kaisen sortira le dimanche 4 août à 17h sur Manga Plus en France. Il sera ensuite accessible gratuitement pour quatre semaines au moins.

Spoilers potentiels du chapitre 265 de Jujutsu Kaisen

Le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen se termine alors que Yuji embarque Sukuna dans son extension du territoire : le chapitre 265 devrait donc nous présenter plus en détail la nouvelle technique du protagoniste.

gege akutami/shueisha

Yuji a longtemps été considéré comme un exorciste de valeur, mais loin derrière des éléments plus expérimentés ou talentueux. Sans sort inné qui lui soit propre, le héros a dû tout apprendre de zéro, et a parfois dû compter sur sa force physique, ses réflexes et son ingéniosité pour surpasser certains de ses adversaires. Mais l’arc de la Bataille de Shinjuku a inversé la tendance. On sait qu’avec sa mémoire musculaire, Yuji a pu reproduire de nombreuses techniques avant son combat, et son entraînement l’a poussé jusqu’à être capable de lancer l’attaque ultime des exorcistes : l’extension du territoire.

Cette dernière se présente comme une station de métro, un rappel un peu lugubre au Drame de Shibuya, mais aussi plus étrangement au générique de la saison 1 de l’anime. Et ça ne s’arrête pas là, puisque Sukuna a revêtu son premier aspect du manga, lorsqu’il possédait encore Yuji. L’antagoniste a alors perdu le corps volé à Megumi – du moins en apparence.

Quant à savoir si Yuji gagnera le combat, rien n’est moins sûr. Car le principal objectif du héros est de sauver son ami, avant de vaincre le roi des fléaux. Mais extraire Sukuna de son hôte représenterait déjà un grand pas dans la bataille, même si cela ne signifiera pas pour autant la fin d’autres problèmes, comme la tant redoutée Fusion entre la population du Japon et maître Tengen.

Les spoilers sortent en général quelques jours avant la publication officielle du manga Jujutsu Kaisen. Nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles.