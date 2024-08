Le chapitre 265 de Jujutsu Kaisen confirmera enfin la mort de ce perso adoré, les fans en deuil

Après d’innombrables rumeurs, le chapitre 265 de Jujutsu Kaisen va finalement confirmer la mort d’un des protagonistes du manga.

Jujutsu Kaisen n’hésite jamais à tuer des personnages, qu’ils soient principaux ou secondaires. Le manga compte un très grand nombre de personnages majeurs décédés, à commencer par le fameux Satoru Gojo, mais aussi Kento Nanami et Choso. Ainsi, lorsque l’histoire n’a pas clarifié le sort de Nobara Kugisaki, les fans se sont demandé s’il y avait quelque chose de plus à ce sujet.

S’en est donc suivi de nombreuses théories sur la façon dont elle pourrait revenir dans l’histoire. Et alors que la récente déclaration de Gege Akutami à ce sujet avait déjà brisé les rêves de certains, toutes ces théories se sont finalement avérées vaines puisque les spoilers du chapitre 265 ont bel et bien confirmé que Nobara n’a pas survécu à sa rencontre avec Mahito dans l’arc du Drame de Shibuya.

Dans le prochain chapitre, qui se déroule entièrement à l’intérieur de l’extension du territoire de Yuji Itadori, Ryomen Sukuna et le protagoniste errent nonchalamment, jusqu’à ce que Yuji nous fasse part de son nouveau point de vue sur le rôle de celles et ceux qu’il a rencontré.

Au cours de cette conversation, il pense aux personnes qui lui étaient chères mais qui sont mortes. On peut alors voit son grand-père, mais aussi Junpei Yoshino, Nanami, Nobara, Choso et Gojo.

“LA MORT DE NOBARA CONFIRMÉE TUEZ MOI”

Ce souvenir confirme non seulement la mort de Nobara, mais révèle également qu’elle est morte à Shibuya sous les yeux de Yuji. Cette révélation rend la situation d’autant plus tragique et met fin aux théories sur le retour de Nobara une bonne fois pour toutes.

Nobara, avec ses camarades Yuji et Megumi et leur professeur Gojo, faisait partie des protagonistes de Jujutsu Kaisen. On peut donc facilement comprendre pourquoi les fans sont bouleversés par cette révélation, surtout après que son sort soit resté incertain pendant si longtemps, suscitant ainsi l’espoir de son retour chez beaucoup.

Comme l’a écrit un internaute sur X/Twitter : « Pourquoi Gege tue-t-il des personnages sans développement, surtout quelqu’un qui est censé faire partie des principaux ? »

« J’ai vraiment besoin d’une épaule sur laquelle pleurer en ce moment… » a commenté un autre.

Un troisième a partagé : « J’AI BESOIN QU’ELLE REVIENNE CONTRE TOUTES ATTENTES. »

« NOBARA EST VRAIMENT PARTIE, ELLE NE FERA PAS SON ENTRÉE » a dit un quatrième.

La confirmation de la mort de Nobara indique également à quel point Jujutsu Kaisen est proche de sa fin. L’arc Bataille de Shinjuku est le dernier arc du manga, ce qui signifie que nous sommes plus proches du grand final que nous ne le pensions auparavant.

Pour en savoir plus sur Jujutsu Kaisen, découvrez comment le chapitre 265 tease la fin du combat de Yuji et Sukuna, et pourquoi le manga fera une nouvelle pause avant le chapitre 266. Vous pouvez également consulter notre classement des meilleurs exorcistes de l’ère moderne.