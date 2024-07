Le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen suggère enfin le retour de Megumi après que son corps ait été possédé par Sukuna à la fin de l’Arc de la Traque Meurtrière.

Dans l’un des retournements de situation les plus choquants de Jujutsu Kaisen, Ryomen Sukuna a utilisé son Serment pour prendre le contrôle de la conscience de Yuji dans le chapitre 212. Il a ensuite arraché un des doigts de Yuji et l’a forcé à le donner à Megumi Fushiguro, transférant ainsi avec succès son esprit dans le corps de l’héritier du clan Zenin.

Depuis lors, Sukuna réside dans le corps de Megumi. Au début, Megumi luttait contre le Roi des Fléaux pour conserver sa propre conscience. Mais après que Sukuna ait tué Tsumiki (qui était devenue le réceptacle de Yorozu), il a tout abandonné.

S’en est alors suivie une succession de tragédies. Lorsque la Bataille de Shinjuku a commencé, les exorcistes ont planifié de retirer Sukuna du corps de Megumi après avoir vaincu l’antagoniste. Mais la mort de Satoru Gojo a montré que cela serait plus difficile que prévu.

Après de nombreuses luttes et de nombreux décès, Yuji a finalement atteint Megumi avec sa nouvelle technique occulte. Cependant, Megumi avait déjà renoncé à vivre à ce moment-là. Il a donc rejeté l’aide de Yuji, et les exorcistes ont par conséquent échoué dans leur mission.

Puis est venu le carnage de Sukuna. Lorsque les exorcistes tombaient les uns après les autres, leur plus grande préoccupation était de vaincre le Roi des Fléaux et de survivre. Cela a conduit de nombreux lecteurs à croire que les exorcistes avaient abandonné Megumi.

Cependant, les spoilers du chapitre 263 de Jujutsu Kaisen ont levé le voile sur le plan final de Yuta pour sauver Megumi. Après avoir confronté leur Extension du Territoire et l’Équation Imaginaire, Violet, de Gojo, les exorcistes prévoient d’introduire l’Ange dans le combat en profitant de la difficulté de Sukuna à utiliser une technique occulte.

L’Ange (et son réceptacle Hana Kurusu) utilisera l’Échelle de Jacob pour exorciser Sukuna du corps de Megumi. Si le plan réussit (et cela est bien possible, vu que la fin du manga approche), cela pourrait enfin permettre le retour de l’utilisateur de la fameuse Technique des Dix Ombres, et ce après 51 longs chapitres.

Les fans de Jujutsu Kaisen attendent depuis longtemps le retour de Megumi, et le chapitre 263 pourrait bien raviver leurs espoirs. Megumi est l’un des protagonistes de l’histoire. Ainsi, son retour pourrait provoquer un énorme bouleversement dans le combat final.

Et pour en apprendre davantage sur Jujutsu Kaisen, découvrez quels étaient les derniers mots que Geto devaient initialement dire à Gojo, ou encore pourquoi la récente confirmation concernant la mort de ce personnage a énervé les fans.