Le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen va terminer avec un cliffhanger choquant qui pourrait changer le cours de la Bataille de Shinjuku, mais tout le monde n’est pas convaincu.

Grâce aux spoilers du chapitre 263 de Jujutsu Kaisen, on sait que le combat final va devenir de plus en plus intense. Yuji et Todo se donnent à fond contre Sukuna, qui a subi de lourds dégâts de la part de Yuta dans le chapitre 262-2.

Bien que le Roi des Fléaux parvienne toujours à tenir bon, il s’est considérablement affaibli. C’est là que nous apprenons le plan final de Yuta pour sauver Megumi. Il s’avère qu’il attendait cette opportunité pour faire entrer Hana Kurusu dans le combat.

Pour rappel, Hana est la réceptacle de l’Ange, un ancien exorciste du clan Abe, dont la technique innée lui permet d’effacer tous les autres pouvoirs, et qui devrait en théorie pouvoir exorciser n’importe quel fléau. Le plan est qu’elle utilise l’Échelle de Jacob sur Sukuna pour le sortir du corps de Megumi. Le chapitre va alors se terminer avec Hana déclenchant la puissante technique.

“Le chapitre {263] se termine avec Hana qui lance ‘l’Échelle de Jacob : Puissance Maximale’ de l’Ange”.

Compte tenu de la fin du chapitre, le plan des exorcistes pourrait enfin réussir à libérer Megumi. Cependant, ce n’est pas la première fois que nous voyons un cliffhanger de ce genre. De nombreux chapitres précédents se sont terminés de manière similaire, avec un personnage attaquant Sukuna avec sa technique la plus puissante.

En rapport: Les spoilers du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen teasent le retour de personnages populaires

Mais tous se sont avérés décevants, car Sukuna a survécu à tout ce qu’on lui a lancé. C’est pourquoi certains fans pensent que le Roi des Fléaux survivra également à cela. Le chapitre 264 pourrait bien nous montrer la mort de Hana en lieu et place de la libération de Megumi.

Et même si Hana ne meurt pas, les fans sont convaincus que Sukuna trouvera d’une manière ou d’une autre une échappatoire à cette menace, comme il l’a fait à plusieurs reprises par le passé. Un internaute a répondu à la publication sur X/Twitter présentée ci-dessus, déclarant : “Regardez ça échouer dès la première page du prochain chapitre.”

“Sukuna a probablement fait un Serment de dernière seconde pour encaisser ça d’une manière ou d’une autre,” a ajouté un autre, et un troisième les a rejoint en disant : “Franchement, ça ne va rien faire, soyons honnêtes.”

Un quatrième internaute a écrit : “Si cela rate ou est bloqué pour une raison quelconque, Gege essaie vraiment trop de garder Sukuna en vie trop longtemps.”

Avec la redondance de ce genre de cliffhangers dans Jujutsu Kaisen, Gege Akutami doit offrir quelque chose de différent dans le chapitre 264. Mais nous devrons attendre encore un peu, car le manga va prendre une nouvelle pause après le chapitre 263.

Le chapitre 263 de Jujutsu Kaisen sera officiellement publié le 14 juillet 2024. En attendant, découvrez pourquoi cette confirmation concernant la mort d’un personnage a énervé les fans, ou encore cette déclaration d’Akutami qui a confirmé quel est l’arc final du manga.