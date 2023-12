Jujutsu Kaisen chapitre 247 date et spoilers : Hiromi et Choso vont-ils mourir ?

Une bataille acharnée entre Sukuna et les exorcistes met en danger Hiromi et Choso – voici donc la date de sortie et les potentiels spoilers du chapitre 247 de Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen met en scène depuis un certain temps la bataille de Shinjuku, et les lecteurs assistent pour le moment à une victoire unilatérale de la part du grand méchant de l’histoire. Après avoir tué Gojo, Sukuna s’est en effet imposé comme le personnage le plus fort de toute la série.

Mais les exorcistes font tout leur possible pour vaincre leurs plus grands ennemis. Alors que Yuta et Takaba tendent un piège à Kenjaku, les autres restent en arrière pour affronter Sukuna. Ils ont déjà un plan en tête, qui semble bon en théorie, mais dont l’exécution s’avère bien plus délicate que prévu.

Car tout repose sur le sort inné d’Hiromi. Et à raison, puisque tuer Sukuna avec la technique de l’ancien homme de loi garantirait également la sécurité de Megumi. Alors que tout ce beau monde se jette dans la bataille, Sukuna porte une attaque fatale à Choso et se précipite pour enchaîner avec Hiromi.

On vous donne la date et l’heure de sortie, ainsi que les éventuels spoilers pour le chapitre 247 de Jujutsu Kaisen.

Le chapitre 247 de Jujutsu Kaisen sortira sur Manga Plus le 5 janvier 2024. Pour les plus impatients, rendez-vous sur le site gratuit dès 16h pour le lire.

Récapitulatif et spéculations pour le chapitre 247 de Jujutsu Kaisen

gege akutami/shueisha

Sukuna a littéralement empalé Choso, mais le chapitre récent ne révèle pas son état. Il reste une chance que Choso ne subisse que de blessures mortelles et soit guéri grâce au Sort d’Inversion. Cependant, rien n’est encore définitif à ce stade. Yuji et Choso ne peuvent plus compter que l’un sur l’autre, donc la mort de ce dernier serait plus tragique que jamais. Il est probable que le chapitre 247 de Jujutsu Kaisen donne au moins un indice sur son état.

D’autre part, la mort de Hiromi a été scellée depuis le chapitre 245. Higuruma sort son Épée de Bourreau, et quelqu’un lui demande s’il veut mourir. Le chapitre ne révèle pas qui a dit cela, mais on nous suggérait clairement un flashback.

Finalement, le chapitre 246 révèle que Yuji a posé cette question à Hiromi. Le jeune homme s’inquiète que Higuruma prévoie de combattre Sukuna bien qu’il soit incapable d’utiliser le Sort d’Inversion. Néanmoins, l’exorciste est prêt à mourir après avoir rempli son rôle.

Sa technique pourrait être extrêmement utile contre Sukuna, et pourrait également sauver Megumi des griffes du méchant. Le chapitre se termine avec Higuruma et Sukuna face à face, prêts à combattre.

Le talent de Higuruma parvient en effet à fasciner le roi des fléaux, mais cela pourrait bien ne pas suffire. Malheureusement, nous pourrions bientôt devoir dire adieu à un autre exorciste extrêmement talentueux.

