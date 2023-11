Le chapitre 245 de Jujutsu Kaisen a-t-il été reporté ?

Alors que le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen sortira début décembre 2023, il va falloir ensuite faire preuve de patience pour le 245. On vous explique pourquoi.

Le manga Jujutsu Kaisen est entré dans sa saga finale, et nous avons perdu plusieurs personnages bien-aimés en chemin, y compris Gojo, Nanami et Geto. Heureusement, le méchant qui a ravi le sensei préféré des fans a été décapité par Yuta dans le chapitre 243. Et à présent, la tension est à son comble alors que le manga va revenir sur Sukuna.

Les spoilers du prochain chapitre ont en effet révélé que Yuji et Higuruma s’apprêtent à en découdre avec le roi des fléaux. Forcément, après autant d’attente, les lecteurs peuvent se sentir frustrés face à l’annonce soudaine d’une pause. Est-ce que ce sera vraiment le cas pour le chapite 245 ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 245 de Jujutsu Kaisen sera-t-il retardé ?

D’après les récentes fuites, le chapitre 245 de Jujutsu Kaisen sera bien retardé en raison d’une brève pause de son auteur Gege Akutami.

“PAUSE LA SEMAINE PROCHAINE“

Des leaks concernant le chapitre 244 de Jujutsu Kaisen sont apparus sur les réseaux sociaux le 29 novembre 2023, grâce au leaker réputé Myamura. Mais ce dernier ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a également révélé que le 245ème chapitre arrivera plus tard, après un bref délai. Ce qui signifie qu’il n’y aura donc pas de nouvelle aventure du manga pour la communauté le week-end suivant.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Des pauses régulières pour l’auteur de Jujutsu Kaisen

Ce n’est pas la première fois que Gege Akutami rompt la publication de son manga. Il s’octroie d’habitude une pause après avoir sorti trois chapitres d’affilée. Cette fois ne fait pas exception : les chapitres 242 et 243 ont été publiés selon le calendrier initial, il ne reste donc plus que le 244 avant le break.

Ces pauses sont fréquentes du côté des grosses publications de mangas : elles permettent aux auteurs de souffler un peu et se reposer, mais aussi de prendre le temps de mener des recherches plus approfondies pour écrire la suite de leur histoire. Elles sont certes frustrantes pour le public, mais bénéfiques aux oeuvres et leurs créateurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 243 montrait Kenjaku se faire décapiter par Yuta, mais rien ne prouve encore qu’il s’agit là de la fin de l’antagoniste. Mais plutôt que de confirmer sa chute, l’auteur aurait, selon les fuites, choisi de retourner du côté de la bataille contre Sukuna.

Le conflit ne se terminera certainement pas dans le chapitre 244 : nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre le retour du 245 avec des événements excitants.