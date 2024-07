Jujutsu Kaisen : ce changement majeur apporté à la scène de Naoya divise les fans

Le créateur de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, avait une idée différente pour l’une des scènes populaires de Naoya, et les fans sont divisés entre la version originale et le changement apporté par le mangaka.

La saison 3 de Jujutsu Kaisen devrait introduire Naoya Zenin, le fils de Naobito Zenin. Il est un prodige depuis sa naissance. Dans un clan fier comme les Zenin, Naoya a grandi en étant adulé pour ses talents.

Cependant, il réalise son infériorité lorsqu’il voit Toji Fushiguro. Naoya a grandi en écoutant les adultes parler de la honte que représente Toji. Après tout, Toji est né sans la moindre trace d’énergie occulte ou de technique à cause de son Serment Inné. Cependant, voir cet homme devant lui fait réaliser à Naoya la différence de leur pouvoir.

Et selon Myamura, un compte X/Twitter populaire qui partage régulièrement du contenu sur Jujutsu Kaisen, la déclaration de Naoya devait être un peu différente à l’origine : “Dans la version initiale, Gege avait prévu que Naoya dise la phrase suivante : ‘Celui qui se tient avec Toji-kun, c’est moi !!’ Mais cela a été plus tard changé en : ‘Celui qui se tient avec eux, c’est moi !!'”

La scène est tirée de l’Arc Préparatifs de la Traque où Naoya et Maki se battent. Naoya croit qu’il peut gagner et se tenir au sommet du monde des exorcistes aux côtés de Toji et Satoru Gojo. Mais à l’origine, il devait seulement mentionner le nom de Toji.

Dans la version traduite, il dit “Toji-kun”, qui est une manière semi-formelle de s’adresser à quelqu’un, souvent quelqu’un de plus jeune ou du même âge que le locuteur. Cependant, Naoya étant plus jeune que Toji, cette formulation ne semble donc pas appropriée. Gege a changé l’idée originale et a également décidé d’ajouter Gojo à la scène.

Un fan répond à la publication sur X/Twitter en déclarant : “Je pense toujours que Gege trouve que la plupart des choses sont inutiles, alors il les change en autre chose.”

“Le mec déblatère, il n’est même pas dans le top 20” partage un autre.

Un autre fan se demande, “Pourquoi appelle-t-il Toji ‘Toji-kun’ ? D’après ce que nous savons, Toji était plus âgé que Naoya.”

Toutefois, certains semblent regretter ce changement opéré par le mangaka, avec un internaute qui déclare : “Noooon, cela aurait dû être la première [version]”, tandis qu’un autre ajoute : “Son territoire est absurdement broken. Il est facilement l’un des personnages les plus forts. Le frérot sait qui il est. He’s him”.

Enfin, un dernier a conclu de la meilleure des manières possible en répondant : “Il se repose définitivement avec eux maintenant”.

Découvrez la date de sortie et les spoilers du chapitre 264 de Jujutsu Kaisen pour savoir ce qui se passe actuellement dans le manga. Découvrez également depuis quand Gege Akutami a prévu la fin de l’histoire.