Jujutsu Kaisen saison 2 : Aoi Todo peut-il encore utiliser sa technique ?

Dans l’épisode 21 de Jujutsu Kaisen, Aoi se retrouve incapable d’utiliser sa technique innée. Le Boogie Woogie est-il définitivement condamné ?

Jujutsu Kaisen est enfin dans l’ultime affrontement entre Mahito et Yuji, et Aoi Todo pointe son nez au meilleur moment possible : l’exorciste sort son “brother” des tréfonds du désespoir et lui ouvre la voie vers la résistance face au fléau. Le duo s’était déjà battu ensemble contre Hanami dans la saison 1, et leur harmonie n’a fait que s’améliorer depuis, offrant cette fois aux spectateurs un combat épique et rythmé.

Forcément, les attentes concernant le match du duo contre Mahito étaient assez élevées, et nos deux héros se sont montrés à la hauteur. Yuji finit effectivement par détruire Mahito, mais cela n’aurait jamais été possible sans l’aide d’Aoi. Malheureusement, il y a un prix à payer, et c’est Aoi qui règle l’addition.

Dans l’épisode 21 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, Mahito force Aoi à se couper la main. Le jeune exorciste se retrouve incapable d’utiliser sa technique innée, Boogie Woogie. Il déclare également que le sort est “mort”. Cela signifie-t-il qu’Aoi Todo ne pourra plus jamais utiliser sa technique dans Jujutsu Kaisen ?

Aoi Todo peut-il retrouver sa main et sa technique dans Jujutsu Kaisen ?

crunchyroll

La récupération des membres d’une personne n’est pas si inhabituelle dans le monde de Jujutsu Kaisen. Le Sort Inversé peut en effet guérir les corps humains, dépassant souvent les limites de la médecine. Quelqu’un d’aussi talentueux que Shoko peut même guérir des blessures mortelles. Mais cette fois, il y a un autre problème : l’Altération de Mahito.

On sait que l’altération touche l’âme, et empêche ainsi les soins : si le Sort Inversé peut avoir un effet bénéfique sur le corps, il ne peut rien sur l’âme qui est l’origine des blessures. C’est également pour cette raison que Nobara pourrait bien ne jamais recevoir de soins de la part de Shoko.

Dans l’épisode, Shoko se lance dans un dernier coup de bluff pour aider Yuji, faisant croire à Mahito qu’il peut utiliser le Boogie Woogie sans sa main. Si le fléau y croit et est déconcentré, le “brother”, lui, continue tout droit pour frapper son ennemi juré. Todo finit par expliquer que son sort inné ne pourra plus être utilisé.

Le Drame de Shibuya aura fait de nombreuses victimes… y compris chez les fans qui n’auraient pas encore compris que l’auteur Gege Akutami se montre sans pitié avec les personnages de Jujutsu Kaisen.