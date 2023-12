Jujutsu Kaisen : un animateur de 19 ans s’exprime sur le dernier combat épique

La saison 2 de Jujutsu Kaisen a récemment mis en scène un combat épique, réalisé par un animateur de 19 ans qui s’est exprimé sur le sujet.

Alors que l’arc de Shibuya touche à sa fin, la saison 2 de Jujutsu Kaisen est plus intense que jamais. L’épisode 20 montre l’arrivée inattendue d’Aoi Todo dans l’arrondissement sinistré, pour donner à Yuji la motivation dont il a tant besoin. L’épisode était à la fois doux-amer et palpitant pour les fans.

Cependant, un fait intéressant à propos de la séquence est qu’un des principaux animateurs est Kouichi Akahiro, âgé de 19 ans. Il a créé la scène épique où Todo se renforce et se prépare pour un Rayon Noir contre Mahito.

Et Tokuno Yuji, le réalisateur de l’épisode 20 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, a partagé une note du jeune animateur.

Un réalisateur de la saison 2 de Jujutsu Kaisen partage le message d’un jeune animateur

Tokuno Yuji a ainsi présenté le jeune homme : “M. Akahiro est un animateur de 19 ans qui a le pouvoir de créer des animations hyper réalistes. Tous les créateurs impliqués dans Jujutsu étaient extrêmement jeunes et dotés d’un talent écrasant, ce qui était extrêmement stimulant. J’attends avec impatience l’avenir de tous ceux qui ont participé !!“

De plus, le réalisateur a également partagé une note en japonais du jeune animateur. L’utilisateur Twitter Soukatsu_ a offert une traduction anglaise de la note, qui dit : “Mon actrice préférée est Emma Stone. Je suis vraiment reconnaissant envers mes collègues de MAPPA qui se sont précipités chez moi lorsque je suis tombé malade, et envers Aoi et Itadori, avec qui j’ai partagé tant de hauts et de bas. Ce n’est qu’un petit avant-goût, mais c’est le fruit de notre sang, de notre sueur et de notre amitié, alors profitez-en s’il vous plaît.”

“Merci à tous pour votre travail acharné sur l’épisode 44. C’est tellement cool d’avoir un héros qui peut rendre tout le monde positif juste en apparaissant, pas vrai ? La réalisation du storyboard de Tokuno-san, les coupes super cool et agréables, la composition et le traitement des images étaient tout simplement les meilleurs.“

“Je suis également très reconnaissant envers le directeur de l’animation Yamazaki-san, pour avoir rendu les personnages les meilleurs possibles grâce à son talent artistique. Les acteurs de doublage et l’équipe de direction sonore étaient exceptionnels, et l’équipe artistique et photographique a beaucoup improvisé, ce qui m’a fait rire.”

Le jeune animateur partage ensuite son expérience avec d’autres animateurs chez MAPPA. “On m’a accordé beaucoup de liberté et je me suis beaucoup amusé à développer certaines parties des storyboards avec Honehone-san et les autres, comme la façon de gérer le gros plan sur le visage faisant un bisou et la réplique de Todo,” a-t-il dit.

“Honnêtement, c’est frustrant que si peu de plans aient atteint l’étape de l’animation clé. Mais j’espère que la scène peut faire rire et donner plus d’énergie à MAPPA, à l’équipe et aux spectateurs ! J’ai également beaucoup de respect pour Matsumoto-san, le producteur qui a continué à travailler jusqu’à la toute fin.“

“Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois réfléchir, comme ma faible capacité à dessiner et la composition des mouvements, mais tous ceux qui ont rejoint l’équipe en même temps que moi ont également fait de leur mieux dans les autres parties de cet épisode, donc il est devenu l’un de mes préférés. Désolé que cette note soit si longue… Je soutiendrai tout le monde pour les trois derniers épisodes !“

L’épisode 20 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen est sorti le 7 décembre. Quant au combat d’Aoi Todo, aux côtés de Toji et face à Mahito, il n’est pas terminé. Il vient même seulement de commencer, et deviendra un peu plus épique encore dans l’épisode 21.

