L’angoisse des fans de Jujutsu Kaisen pour Yuji après le Drame de Shibuya

La saison 2 de Jujutsu Kaisen ne laisse aucun répit aux fans, les traumatisant un peu plus à chaque épisode en tuant leurs personnages préférés. Et la communauté commence à s’inquiéter sérieusement pour le personnage principal, Yuji Itadori.

L’anime comme le manga Jujutsu Kaisen nous font traverser une phase difficile depuis l’été 2023 : chaque chapitre et chaque épisode apporte son lot d’horreur et de deuil pour les fans. Dans l’anime, Nanami et Nobara viennent de quitter l’aventure de la pire manière possible, tandis que le manga enchaîne les disparitions tragiques et toutes aussi brutales.

Côté anime, Kenjaku et compagnie continuent de semer mort et destruction dans le Drame de Shibuya. Et leurs méfaits promettent d’être lourds de conséquences pour les exorcistes… en particulier Yuji Itadori.

Depuis le début de la série, Yuji faisait preuve d’une nature enjouée, mais les épisodes récents de la saison 2 de Jujutsu Kaisen ont fait subir beaucoup de traumatismes au garçon. Au point d’inquiéter les fans pour sa santé mentale sur les réseaux sociaux.

Yuji Itadori vs le Drame de Shibuya dans Jujutsu Kaisen

L’épisode 17 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a offert aux spectateurs un affrontement déjà considéré par beaucoup comme le meilleur combat animé de l’année. Sukuna a en effet affronté Makora, le familier indomptable de la Technique des Dix Ombres de Megumi. Et l’impact de leur déchaînement de violence est dur : le roi des fléaux et son adversaire ont détruit Shibuya et ses habitants.

C’est le premier traumatisme auquel Yuji a dû faire face en reprenant le contrôle sur son corps. Se sentant responsable, le jeune exorciste va jurer de se battre et réparer ses erreurs… avant de tomber sur Nanami au moment de sa mort, des mains de Mahito. D’abord sous le choc, Yuji va tout de même se reprendre pour affronter le fléau. Jusqu’à ce que ce dernier s’en prenne à son amie Nobara sous ses yeux.

L’inquiétude des fans pour Yuji dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Face à la tourmente qui menace le héros, de nombreux fans se disent bouleversés sur les réseaux sociaux.

“Je n’ai jamais vu un personnage d’anime souffrir plus que Yuji pendant trois épisodes d’affilée, mec,” a ainsi commenté un internaute, suivi d’un autre : “Voir comment Yuji a perdu Nobara juste devant ses yeux est tellement douloureux sachant à quel point il tient à elle et prend soin d’elle.”

Malheureusement, les choses ne vont pas aller en s’améliorant pour le jeune homme. Ne reste plus qu’à espérer qu’il se remette rapidement pour affronter ce que lui réserve l’auteur Gege Akutami à l’avenir dans la suite de Jujutsu Kaisen.