Un perso de Jujutsu Kaisen fera un retour de folie dans le chapitre 267, les fans jubilent

Nombreux sont les personnages de Jujutsu Kaisen à avoir disparu, mais l’un d’eux aura droit à un vrai retour en fanfare dans le chapitre 267.

La Bataille de Shinjuku sera la dernière, Jujutsu Kaisen ayant obtenu sa date pour le chapitre final : il ne reste plus que cinq volets pour le shonen qui a captivé les lecteurs pendant de longues années, et le combat contre Sukuna n’aura jamais été aussi intense. Yuji a entraîné le roi des fléaux dans son territoire et a même pu contacter Megumi : il ne lui reste plus qu’à nous montrer le coup fatal qu’il a promis à son adversaire.

Mais il se pourrait que l’as qu’il cache dans sa manche ne soit pas une technique ou un sort inné, mais plutôt une personne. Le jeune homme a en effet compris qu’il avait tout intérêt à accorder sa confiance aux autres exorcistes, ce qui lui a plutôt réussi ces derniers temps. Et les spoilers du chapitre 267 confirment que le héros pourra à nouveau compter sur une aide extérieure, et pas n’importe laquelle !

Quel personnage revient dans le chapitre 267 de Jujutsu Kaisen ?

Kugisaki Nobara fait son grand retour dans le chapitre 267 : pas dans un flashback, mais bien dans le présent.

En pleine forme, elle assène même un coup au dernier doigt de Sukuna grâce à sa résonance, ce qui aura pour effet d’affecter le roi des fléaux et ouvrir la voie à Yuji pour le frapper toujours davantage.

Le retour de Nobara sonne comme une victoire pour les fans : les lecteurs de Gege Akutami le savent, l’auteur n’hésite pas à tuer ses personnages quand c’est nécessaire. Nanami en a fait les frais, mais c’est surtout la fin de Gojo Satoru qui avait traumatisé le public de Jujutsu Kaisen, reprochant alors une mort hors champ pour l’un des exorcistes les plus puissants du manga.

Concernant Nobara, sa fin avait été suggérée dans le drame de Shibuya après l’attaque de Mahito, et elle avait alors disparu pendant de longs chapitres. Finalement, le chapitre 265 avait laissé entendre qu’elle était bien morte. Sauf qu’on la voyait parmi les victimes selon le point de vue de Yuji, qui n’avait alors pas idée que son amie avait en fait survécu : conscients de son lien avec Sukuna, les autres exorcistes ont préféré lui cacher la vérité pour profiter de l’effet de surprise.

Forcément, l’annonce n’aura pas manqué de survolter de nombreux lecteurs, heureux de retrouver un personnage adoré sans twist obscur à l’image d’un Gojo possédé par Yuta. Les internautes n’ont pas tardé à célébrer sa réapparition, comme ce fan postant “OMG ELLE EST DE RETOUR !!“, repris par un autre, soulagé : “Ce compte à rebours pour Nobara peut enfin reposer en paix.” Car le retour de l’exorciste était attendu par un bon nombre de lecteurs, qui n’auront rien lâché, comme le fait remarquer avec stupeur cet internaute : “Les fans de Nobara ont hurlé pendant plus de 140 chapitres qu’elle reviendrait, et elle l’a vraiment fait.“

Certains continuent malgré tout de se méfier, conscients du danger que représente l’auteur de Jujutsu Kaisen pour ses propres personnages : “Connaissant Gege, elle va probablement y passer avant la fin du chapitre.” Il faut aussi compter sur les derniers fans de Satoru, toujours dans le déni, qui tentent de profiter de la situation : “MAINTENANT RAMENEZ-NOUS GOJO“

Le retour de Nobara a lieu au bon moment, car le manga Jujutsu Kaisen se termine bientôt : il ne reste plus que cinq chapitres pour libérer Megumi de l’emprise de Sukuna, et la présence de son amie sera certainement utile pour le convaincre de continuer à vivre.

