“L’influence folle” de Jujutsu Kaisen touche même ce jeu vidéo très populaire

Jujutsu Kaisen montre une fois de plus sa popularité mondiale et sa “folle influence” en ayant droit à un magnifique clin d’œil de Clash of Clans.

L’un des moments les plus emblématiques de Jujutsu Kaisen se déroule au début de l’Arc Bataille de Shinjuku. Après la libération de Satoru Gojo, qui avait été scellé dans la Lisière du Supplice, l’exorciste de classe S s’est directement rendu auprès de Kenjaku, se retrouvant en même temps face à Ryomen Sukuna (qui a pris possession du corps de Megumi Fushiguro).

L’article continue après la publicité

Cette rencontre dans le chapitre 221 du manga conduit Gojo à déclarer une bataille décisive contre Sukuna et à jurer de tuer Kenjaku la veille de Noël. Lorsque ce dernier lui demande s’il ne compte pas l’emporter, Gojo répond avec sa réplique devenue culte : “[Non,] je vais gagner.”

L’article continue après la publicité

gege akutami/shueisha/manga plus

Ce moment fait référence à la réponse de Gojo à la question de Yuji au début de l’œuvre. Au fil du temps, cette réplique est devenue un mème dans la communauté de fans, surtout après que Gojo a finalement perdu la bataille contre Sukuna et qu’il a perdu la vie. Cependant, elle reste aussi emblématique que jamais.

L’article continue après la publicité

Récemment, le compte officiel X/Twitter de Clash of Clans a posté une blague avec une image du Roi des barbares prononçant la réplique phare de Gojo. Non seulement cela, mais le Roi des barbares est également représenté avec les yeux si caractéristiques de Gojo. Un clin d’œil pour le moins amusant, qui a énormément plu aux fans. Cela montre aussi à quel point Jujutsu Kaisen et Gojo sont devenus célèbres, mais aussi l’impact que Gege Akutami a pu avoir sur la culture populaire avec son manga.

L’article continue après la publicité

En rapport: Ce fan de Jujutsu Kaisen partage cette comparaison entre Sukuna et Gojo

L’article continue après la publicité

“Votre pote de clan : tu ne peux pas gagner un match contre un Hôtel de ville supérieur si le Roi des barbares est ton seul héros disponible ! Moi :”

Un internaute a commenté sur X/Twitter : “J’aimerais écrire un essai sur l’impact de Gojo sur notre monde.”

“Non, c’est dingue, l’impact de Gojo est universel,” a ajouté un autre. Un troisième les a rejoints en disant : “Gojo est tellement célèbre, c’est mon GOAT.”

L’article continue après la publicité

“Le compte Clash of Clans connaît également les répercussions,” a souligné un autre fan.

“JJK A UNE INFLUENCE FOLLE. AUCUN ANIME N’A AUTANT D’IMPACT QUE JJK,” a commenté un utilisateur.

L’article continue après la publicité

Ce n’est pas la première fois que Clash of Clans fait référence à un anime. Plus tôt dans le mois, les fans d’anime ont également remarqué une belle référence à Naruto dans le jeu. Le nouveau décor du village en jeu présente une cascade avec deux grandes statues se faisant face. C’est une référence évidente à la Vallée de la Fin dans Naruto.

L’article continue après la publicité

Pour plus de contenu sur Jujutsu Kaisen, découvrez quelle est cette référence à Demon Slayer que vous avez sûrement manqué dans le manga de Gege Akutami. Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce projet “complètement fou” teasé par la franchise après le chapitre 266.