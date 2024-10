Hunter x Hunter Chapitre 402 : date de sortie et spoilers potentiels

Après une longue attente, Hunter x Hunter est revenu : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 402.

Le chapitre 401 de Hunter x Hunter a peut-être nécessité presque deux ans pour être enfin publié, il n’en valait pas moins la peine d’attendre. Le créateur du manga Yoshihiro Togashi a offert une intrigue bien fournie, avec même quelques révélations histoire de replonger tout le monde dans l’ambiance de cette aventure épique.

Et la bonne nouvelle, c’est que la suite ne se fera pas attendre autant : le Shonen Jump a dévoilé des plans pour assurer la publication du manga, ce qui signifie que les lecteurs vont pouvoir se concentrer à nouveau pleinement sur le récit des personnages de Hunter x Hunter : date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 402.

Le chapitre 402 de Hunter x Hunter est annoncé pour le 13 octobre 2024 à 17h sur Manga Plus en France.

Après la publication du chapitre 401, le Shonen Jump a révélé que le manga passerait à un calendrier de publication plus sporadique, afin de s’adapter aux problèmes de santé de Yoshihiro Togashi.

Toutefois, le chapitre 402 fait partie des volets déjà terminés par l’auteur et mis de côté pour s’assurer une certaine avance sur la publication : la date ne devrait donc pas changer.

Spoilers potentiels du chapitre 402 de Hunter x Hunter

Le chapitre 402 de Hunter x Hunter poursuivra le récit au sein de la Guerre de Succession, à bord du Black Whale.

Après les révélations de Longhi, qui assure être la fille de Beyond Netero, il faudra s’attendre à davantage de répercussions sur la sélection entre les différents princes censés se battre pour devenir le successeur du roi Nasubi.

La femme prévoit en effet de tuer le vainqueur de l’affrontement entre les princes, en grande partie pour se venger de Beyond et ses cachotteries quant à sa lignée.

Kurapika et Bill ne savent pas vraiment comment réagir après la confrontation, et leur décision aura sans aucun doute des répercussions tout au long de l’arc. De son côté, Beyond est toujours dans sa cellule, mais il commence à s’agiter dans le chapitre 401. Sa demande de rencontrer une personne mystérieuse aura très certainement un impact sur la suite de la sélection des princes.

En attendant l’arrivée du chapitre 402 de Hunter x Hunter, il reste les séries : le programme des animes de l’automne 2024 est bien rempli et offrira de quoi prendre son mal en patience.