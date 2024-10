Le chapitre 401 de Hunter x Hunter rassure les fans pour la suite du manga

Le chapitre 401 de Hunter x Hunter est sorti, et il s’accompagnait d’une note rassurante pour les fans de l’auteur Yoshihiro Togashi.

Il aura fallu presque deux ans d’attente pour que les fans découvrent le nouveau chapitre de Hunter x Hunter, en raison des douleurs de dos chroniques de son auteur Yoshihiro Togashi. Les choses semblaient s’améliorer au début de l’année 2024, alors que le mangaka recommençait à s’exprimer sur les réseaux sociaux.

Et la bonne nouvelle est finalement tombée : le créateur de la série a suffisamment récupéré pour reprendre ses activités, au point que l’éditeur pouvait s’autoriser une date de sortie de la suite. Le chapitre 401 de Hunter x Hunter, intitulé “Clair de lune“, a été publié le 6 octobre sur Manga Plus en France. Et avec sa sortie dans le dernier numéro du Weekly Shonen Jump, a été ajoutée une note précisant le rythme qu’adoptera désormais la série.

“En tenant compte de l’état physique de M. Togashi et après consultation avec les éditeurs, il a été décidé qu’à l’avenir, le manga sera publié dans un format différent d’une sérialisation hebdomadaire” a ainsi annoncé le Shonen Jump dans un communiqué.

Il faudra donc s’attendre à un rythme plus sporadique, qui ne respectera pas forcément de calendrier précis, le but étant d’assurer des conditions de travail plus adaptées à l’auteur du manga sans lui imposer la moindre pression ou obligation.

De son côté, l’auteur a fait part de son dévouement et de sa détermination à atteindre le climax de Hunter x Hunter, comme l’indique le communiqué qui conclut : “M. Togashi continue d’écrire l’histoire, et le département éditorial continuera de le soutenir jusqu’à la conclusion.“

Aucune date n’a été donnée pour la sortie du chapitre 402, mais Manga Plus précise pour le moment une sortie le 13 octobre 2024 en France. On sait toutefois que le mangaka a déjà terminé l’encrage de nombreux chapitres (plus de 20 d’avance à la rédaction de cet article), grâce à ses nombreuses mises à jour sur son compte X/Twitter.

Enfin, il faudra encore se montrer patient avant d’avoir des nouvelles concernant l’anime : pour l’instant, la priorité semble être d’offrir plus de confort à Yoshihiro Toga pour adopter un rythme de publication plus sain que ce qui est généralement imposé aux auteurs de mangas.

En attendant de découvrir la suite des aventures de Gon sur petit écran, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil aux excellentes séries du programme des animes d’automne 2024.