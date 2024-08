Hunter x Hunter Chapitre 401 : date de sortie, intrigue, tout sur le retour du manga

Hunter x Hunter a été en pause pendant deux ans, mais le manga est sur le point de revenir : voici toutes les informations connues à ce jour sur le chapitre 401.

Créé par Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter a fait un démarrage marquant à la fin des années 90. Les longues aventures du jeune Hunter Gon Freecss ont été rapidement adaptées pour nos écrans non pas une, mais deux fois par Madhouse, la deuxième nous offrant même l’un des meilleurs anime jamais réalisés. Mais malgré ces adaptations, le manga n’est pas fini et continue de faire des émules : s’étirant sur pas moins de 400 chapitres jusqu’à présent, il reste encore beaucoup de scènes palpitantes à venir.

Malheureusement, des problèmes personnels de l’auteur ont causé un retard conséquent sur la publication, au point de plonger le manga dans une pause indéfinie. Pourtant, de récentes informations ont permis de confirmer le retour imminent d’un des meilleurs shonens. À l’image de Gon, nous avons fait nos petites recherches pour dégoter des informations susceptibles de vous intéresser : voici tout ce que nous savons sur le chapitre 401 de Hunter x Hunter.

Quand sortira le chapitre 401 de Hunter x Hunter ?

Le chapitre 401 de Hunter x Hunter sortira le 7 octobre 2024 au Japon : avec le décalage horaire, il devrait être disponible le 6 octobre en France.

netflix

Sa création avait été confirmée par Yoshihiro Togashi en mars 2023. Le mangaka avait en effet partagé une image sur X/Twitter, montrant 19 pages finies, avec la légende : “N°401 terminé. La structure de production n’est pas encore finalisée, je suis juste heureux de voir mon temps de travail au bureau augmenter progressivement.”

L’information de sa date de sortie a été révélée à l’occasion d’un direct de Press Jump, qui a également offert de nouvelles annonces sur d’autres de ses grandes franchises.

Pourquoi la suite du manga a mis deux ans avant de sortir ?

La suite du manga populaire a mis du temps avant d’obtenir une date de sortie en raison des problèmes de santé de son auteur.

Car Togashi Yoshihiro souffre de problèmes de dos depuis de longues années, ce qui a pour effet de ralentir considérablement sa capacité à maintenir le rythme pour Hunter x Hunter. Il avait parlé de ses difficultés dans une déclaration concernant une exposition dédiée à son travail en 2022.

“Je n’ai pas pu m’asseoir sur une chaise pendant deux ans, ce qui m’a empêché de dessiner, mais j’ai pu reprendre le dessin d’une certaine manière en abandonnant les méthodes conventionnelles“, a-t-il ainsi déclaré. En effet, il ne pouvait illustrer ses planches à l’époque qu’en étant allongé, une position qui reste délicate pour tout artiste.

Mais récemment, le mangaka avait réussi à produire davantage de pages, en dévoilant plusieurs chapitres supplémentaires sur X/Twitter.

Que se passera-t-il dans le chapitre 401 ?

Le chapitre 401 de Hunter x Hunter poursuivra l’arc de la guerre de succession, une histoire qui avait démarré au chapitre 349.

La pause indéfinie aura frustré de nombreux lecteurs, ayant frappé en plein milieu d’un arc. Mais le fait de s’arranger une réserve de chapitres est encourageant : l’auteur semble vouloir conclure l’arc avant d’envisager une nouvelle pause.

Le chapitre 401 est-il la fin du manga ?

Non, le chapitre 401 de Hunter x Hunter n’est pas la fin du manga.

crunchyroll

Yoshihiro Togashi a en effet confirmé la continuité de son œuvre au moins jusqu’au chapitre 407 sur X/Twitter, en montrant des images de pages terminées.

L’auteur et son éditeur ont fait en sorte de constituer une réserve conséquente de plusieurs chapitres, pour que les fans de Hunter x Hunter aient une quantité d’intrigues non négligeable à apprécier. Les accumuler pour une sortie régulière permettra ainsi de donner un certain répit au mangaka, lui offrant davantage de temps pour créer la suite.

Où lire le chapitre 401 de Hunter x Hunter ?

Le chapitre 401 de Hunter x Hunter sera disponible gratuitement sur Manga Plus dans les premières semaines suivant sa publication.

Les 390 premiers chapitres ont été publiés en mangas en France, rassemblés dans 37 volumes. Pour lire gratuitement les scans officiels, il faudra également se tourner du côté de Manga Plus, en sachant que seuls les chapitres 398, 399 et 400 sont disponibles en français.

Pour le format numérique, c’est du côté d’izneo qu’il faudra aller voir : comptez 4.99€ par tome numérique de Hunter x Hunter. Une autre solution pour les plus à l’aise avec les langues est de lire le manga en anglais, en s’abonnant à Manga Plus Max.

Nous mettrons cet espace à jour dès que davantage d’informations seront disponibles sur le chapitre 401 de Hunter x Hunter.