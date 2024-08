Cet hommage à Haikyu!! lors des JO 2024 a séduit les fans

Les fans de Haikyu!! sont en émoi après que l’anime ait reçu un hommage lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le mercredi 31 juillet, le Japon a affronté l’Argentine lors du tournoi masculin de volleyball aux Jeux Olympiques. Pendant les séries d’échauffement, le thème musical de Haikyu!! pouvait être entendu en arrière-plan. Et cela ne s’arrête pas là, car à chaque fois que l’équipe japonaise marquait un point, la musique était diffusée.

Et lorsque le Japon a finalement remporté le match par deux sets (3-1), le quatrième générique d’ouverture (également appelé “opening”) de l’anime, à savoir le titre ‘FLY HIGH!!’ de Burnout Syndromes, a retenti dans l’arène. Il s’agit là d’un clin d’œil évident au populaire anime de sport, et cela prouve l’influence du manga de Haruichi Furudate.

Cependant, ce n’est pas la première fois que nous assistons à l’incroyable influence de la série, car Haikyu!! a été cité comme étant la raison de la popularisation croissante du volleyball au Japon. De toute évidence, l’œuvre a déjà trouvé sa place dans l’équipe nationale masculine de volleyball japonaise.

“Le Japon a gagné le match !!! Ils sont en train de jouer FLY HIGH”

Non seulement les personnages de l’œuvre apparaissent sur les brochures de l’équipe, mais le créateur du manga a également dessiné les vrais joueurs de l’équipe nationale aux côtés de Hinata et Kageyama.

Inutile de dire que les fans de l’anime sont ravis de ce développement. Comme l’a écrit un fan sur X/Twitter, « Perfection. OMG, ÇA ME DONNE TELLEMENT DE FOMO ! »

« J’espère que Furudate sait à quel point Haikyu!! a un impact énorme sur l’industrie du volleyball », a commenté un autre, tandis qu’un troisième a dit : « Un moment historique. »

Un utilisateur de Reddit a également partagé : « J’ai adoré que ‘Fly High’ commence à jouer juste au moment où le Japon a gagné ! »

Outre la présence historique de Haikyu!! aux Jeux Olympiques, il y a une autre raison derrière l’enthousiasme des fans. Comme le match d’aujourd’hui, l’équipe nationale masculine japonaise de volleyball fictive, composée de Hinata, Kageyama et d’autres, a également joué contre l’Argentine aux Jeux Olympiques, avec Oikawa dans l’équipe.

Voir la réalité se rapprocher de la fiction a donc suscité l’engouement des fans du manga et de l’anime. Et bien que nous ne connaissions pas le résultat du match Japon vs. Argentine dans Haikyu!!, nous connaissons celui du match dans le monde réel. Cela stimule sans aucun doute l’imagination des fans.

