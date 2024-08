Haikyu!! tease l’événement de son 10e anniversaire, mais il y a une mauvaise nouvelle

L’anime va faire son retour et dévoiler de nouvelles informations, mais la patience des spectateurs va encore une fois être mise à l’épreuve.

Les fans de Haikyu!! sont gâtés en ce moment, entre la sortie du film La guerre des poubelles au cinéma ou encore l’annonce d’un deuxième film. Et les cadeaux ne cessent de pleuvoir, puisqu’un autre événement se prépare. Sauf que toutes les nouvelles ne sont pas bonnes, et que les aficionados de volley risquent de se sentir un peu mitigés avec ce qui les attend.

La réputation du manga de sport inventé par Haruichi Furudate n’est plus à faire, mais ses adaptations continuent malgré tout de faire des émules. Alors que la franchise a performé en salles avec Haikyu ! La guerre des poubelles, l’avenir continue de se dessiner pour les joueurs de volley. On sait ainsi qu’il y aura un autre film pour conclure les tournois nationaux de printemps, et la série a annoncé un événement pour célébrer le 10e anniversaire de l’histoire d’Hinata et Kageyama. Malheureusement, les fans devront se montrer patients.

L’événement Haikyu!! The Next Step annoncé pour mars 2025

En effet, Haikyu!! The Next Step se déroulera le 2 mars 2025 à l’Ariake Arena à Tokyo, au Japon, soit dans plus de six mois à la rédaction de cet article. D’après l’annonce sur les réseaux sociaux, nous savons seulement que des personnes impliquées dans la franchise seront présentes, et que les projets futurs y seront présentés.

haruichi furudate/shueisha, production I.G

Ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses, mais il semble que la théorie la plus probable soit celle de nouvelles informations sur le film Haikyu!! 2. Sauf que les fans attendent aussi des nouvelles sur la saison 5, qu’ils espèrent obtenir grâce au succès des longs-métrages. Encore faudrait-il que le studio Production IG trouve le temps de s’en charger, entre ses nombreux projets importants, tels que Kaiju No. 8 et sa saison 2 ou même Psycho-Pass.

Dans tous les cas, il faudra prendre son mal en patience et attendre que les six mois s’écoulent jusqu’à mars 2025. En espérant que l’attente ne serve pas qu’à dévoiler des détails de la suite de La guerre des poubelles.