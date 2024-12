L’anime Genshin Impact est-il toujours prévu ? Une mise à jour de MiHoyo redonne espoir

Annoncé il y a plusieurs années, l’anime tiré du jeu vidéo Genshin Impact vient de recevoir une mise à jour : à quoi faut-il s’attendre ?

Le jeu vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux en septembre 2020 alors que les influenceurs diffusaient largement ses atouts, entre monde ouvert prometteur et mécaniques de jeu reprenant celles de titres acclamés (en particulier celles réservées à l’exploration dans Zelda: Breath of the Wild). Depuis, Genshin Impact s’est installé dans le paysage vidéoludique et continue d’être lancé par de nombreux joueurs fidèles, parfois rejoints par quelques curieux à chaque nouvelle région.

Pourtant, le jeu est rattaché à un projet qui évolue quant à lui bien moins vite que la présentation de nouveaux personnages originaires de Teyvat, et dont l’annonce a pourtant été accueillie avec un enthousiasme débordant : MiHoyo prévoit en effet d’adapter son univers en anime, et a vu les choses en grand, promettant une alliance avec le réputé studio ufotable, qui se trouve derrière la série très appréciée Demon Slayer.

ufotable

Sauf que les nouvelles se sont faites rares depuis 2022, et avec le temps, nombreux sont les fans à avoir estimé que le projet avait été abandonné. Et pourtant, MiHoyo semble ne pas avoir tout à fait baissé les bras. En témoigne une offre d’emploi pour trouver un scénariste expérimenté, dans le but de travailler sur l’écriture de l’animation autour de Genshin Impact, et nécessitant de parler couramment le japonais.

Rapportée sur Reddit, l’annonce (qu’on peut retrouver sur le site officiel de MiHoyo) indique que les candidats doivent déjà avoir plusieurs années d’expérience dans le domaine de la rédaction de scénarios, mais aussi être familiers avec l’univers des jeux vidéos. Enfin, le scénariste devra parler couramment le japonais, ce qui reste cohérent avec l’association entre le studio du jeu et ufotable.

Si la nouvelle laisse penser que le projet n’est pas encore abandonné, elle ne ravit pas pour autant tout le monde. Car l’offre d’emploi prouverait surtout que malgré l’annonce en fanfare d’un anime en 2022, l’équipe derrière la série n’en serait qu’aux premières phases de développement et que le scénario des épisodes serait loin d’être terminé et validé. Après quoi, viendra la phase de production, qui peut s’avérer particulièrement longue dans le milieu de l’animation – ou à défaut, douloureuse pour les équipes d’animateurs.

“2 ans après l’annonce et ils commencent tout juste à embaucher des scénaristes… Genshin sera mort quand ça sortira,” fait ainsi remarquer un internaute sur X en réponse à l’annonce, un autre ajoutant avec sarcasme à propos de la recherche d’un scénariste : “Ça ne leur a pris que deux ans…”

Mais l’offre ne veut pas pour autant dire que l’anime est définitivement sur les rails : on peut en effet se demander s’il s’agit réellement d’un poste réservé à la série, ou plutôt pour les différents projets d’animation réservés au jeu vidéo. En effet, Genshin Impact n’a pas attendu pour proposer des cinématiques et petits épisodes permettant de mettre en avant ses personnages.

On peut ainsi rappeler les trailers Les paysages de Teyvat, comprenant déjà Mondstadt et Liyue, créé en partenariat avec le Sun Creature Studio, qui reprenait également le style des animes. MiHoyo pourrait alors rechercher une personne capable de superviser l’ensemble des différentes productions, sans que cela inclue forcément l’anime.

Il faudra dans tous les cas se montrer patient avant de retrouver Genshin Impact en série. Mais pour passer le temps, vous pouvez vous tourner vers les meilleurs animes de 2024, ou aller jeter un coup d’œil au planning de l’hiver 2025.