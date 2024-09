La saison 2 de l’anime Frieren serait entrée en production

Frieren serait bien de retour pour une seconde saison, qui serait actuellement en production pour préparer l’arrivée de nouveaux épisodes.

L’année 2023 a été riche en nouveautés à succès, et Frieren comptait clairement parmi les plus réussies : la série adaptant le manga éponyme de Kanehito Yamada et dessiné par Tsukasa Abe a rapidement conquis le public et s’est classée parmi les plus appréciées, détrônant de nombreux concurrents sérieux comme Fullmetal Alchemist Brotherhood.

L’anime événement s’est conclu durant la saison d’hiver 2024, et a depuis été assez avare en nouvelles. Ce qui pourrait bientôt changer : bien que rien n’ait été annoncé de manière officielle, un leaker réputé de Weibo – 122 – a révélé qu’une saison 2 serait d’ores et déjà en production. À noter que la fuite ne précise pas encore à quel point les travaux sur ce nouveau chapitre sont avancés.

L’adaptation du studio Madhouse a eu droit à une razzia d’excellentes notes : il détient ainsi le score de 9,33 sur MyAnimeList, dépassant la note historique de 9,09 de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Des résultats qui témoignent du grand intérêt des fans pour la production, et qui n’ont pas manqué d’exprimer leur joie sur les réseaux sociaux à l’idée de retrouver l’elfe et ses compagnons.

“Dieu merci, si cette prochaine saison est aussi bonne que la première, ça va être un anime phénoménal,” commente ainsi un internaute en commentaire d’une publication sur X, rejoint par un autre : “Un anime de haut niveau qui revient.” Un troisième lance avec excitation : “LES SOIRÉES FRIEREN DU VENDREDI SONT DE RETOUR !“

“Yesssss, j’ai vu ça hier, même pas surpris et tellement reconnaissant !” ajoute un quatrième, tandis qu’un cinquième a du mal à y croire : “POUR DE VRAI ??? HEJSJWHISHSISDKDJDHSJSBS JE SUIS TELLEMENT HEUREUX, JE SUIS TELLEMENT HEUREUX QUE JE POURRAIS MOURIR !“

Il faudra toutefois attendre une annonce officielle pour s’assurer que Frieren reviendra dans une saison 2. D’ici-là, vous pouvez passer le temps en consultant la liste des animes d’automne 2024. Et si vous préférez revoir la saison 1, elle est intégralement disponible sur Crunchyroll.