Le manga Oshi no Ko se termine : tout ce qu’il faut savoir

Un des mangas les plus populaires de ces dernières années touche à sa fin : on vous dit tout ce qu’on sait sur la conclusion d’Oshi no Ko.

Oshi no Ko est un manga populaire se concentrant sur les côtés sombres de l’industrie du divertissement. Son adaptation en anime a fait ses débuts en 2023 et a rapidement dominé les classements avec des notes impressionnantes, faisant l’unanimité du côté des spectateurs qui n’auraient pas encore pu découvrir l’histoire créée par Aka Akasaka et Mengo Yokoyari.

La deuxième saison s’est terminée le 6 octobre 2024, mais le studio a d’ores et déjà confirmé une troisième saison. Pourtant, alors que l’anime continue, le manga se prépare quant à lui à faire ses adieux à ses fidèles lecteurs. Le récit publié dans le Weekly Young Jump avait commencé en avril 2020 : il se terminera avec le chapitre 166, mais devra d’abord répondre à certains éléments avant la fin.

Où et quand se terminera le manga Oshi no Ko ?

Le chapitre 166 d’Oshi no Ko sera publié le 13 novembre 2024 à 16h sur MangaPlus.

Malheureusement, le site de la Shueisha ne propose pas encore de traduction en français : pour la version officielle, il faudra donc lire le chapitre en anglais ou attendre la publication du manga papier en France.

Que se passe-t-il dans le dernier arc d’Oshi no Ko ?

Le onzième et dernier arc d’Oshi no Ko, intitulé “Vers les étoiles et nos rêves”, suit les conséquences de la sortie du film 15 Ans de Mensonges.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du dernier arc du manga Oshi no Ko.

Aka Akasaka, Mengo Yokoyari/Shueisha

Les membres de B-Komachi poursuivent leurs rêves et planifient les prochaines étapes de leur plan, le tout culminant dans une confrontation finale avec Hikaru Kamiki. Aqua le confronte au sujet de la mort d’Ai, et il avoue son implication. Il blâme alors Ai pour l’avoir quitté quand il avait le plus besoin d’elle. Mais Aqua lui montre un DVD où l’ancienne idole affirme qu’elle aimait Hikaru à sa manière.

Toutefois, Aqua sait que Hikaru ne peut être tenu responsable de toutes les morts recensées et soupçonne le véritable coupable d’être une ancienne membre des B-Komachi, Fuyuko Nino. Au même moment, Nino réalise que Ruby a surpassé Ai en tant qu’idole et envisage de la tuer, encouragée par Hikaru.

Comprenant qu’il doit prendre des mesures extrêmes pour protéger Ruby, Aqua décide de se poignarder, de faire accuser Hikaru, et de se jeter avec lui du haut de la falaise pour qu’ils meurent tous les deux. Le chapitre 164 confirme la mort du héros, alors que Kana le pleure sur la plage.

Le manga Oshi no Ko se termine bientôt et la saison 3 n’est pas pour tout de suite, mais vous pouvez encore consulter le planning bien chargé des animes d’automne 2024, ou celui déjà très prometteur de l’hiver 2025.

