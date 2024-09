Le final de Jujutsu Kaisen réunira Sukuna avec son plus fidèle allié

Nous apercevrons une dernière fois Sukuna dans le final de Jujutsu Kaisen, où il se retrouvera avec son allié le plus fidèle : Uraume.

Après une longue attente, la bataille finale s’est enfin terminée dans Jujutsu Kaisen, le manga s’apprêtant alors à toucher à sa fin avec le chapitre 271. Cependant, de nombreux fans sont loin d’être convaincus par la manière dont va se terminer l’œuvre de Gege Akutami, car aucun des personnages ni plusieurs intrigues ne trouveront de conclusion dans le dernier chapitre.

Cependant, les lecteurs s’accordent à dire que la seule partie rédemptrice de ce final est l’apparition de Ryomen Sukuna. Selon les spoilers du chapitre 271, le Roi des Fléaux se trouve dans un vide avec Mahito qui l’attend. Le fléau de classe S explique que c’est grâce à la capacité de Mahito à affecter les âmes.

Les deux ont une conversation sur le véritable motif de Sukuna, qui soulève plus de questions que de réponses. Cependant, nous voyons le méchant expliquer comment il aurait pu choisir l’un des deux chemins dans la vie.

Durant cette scène, on peut notamment voir Sukuna tournant le dos à deux autres personnages (qui lui tournent également le dos). L’une d’elles est une femme inconnue, tandis que l’autre est un enfant aux cheveux blancs. On peut ensuite voir qu’il s’agit d’Uraume, alors que Sukuna s’en va à ses côtés.

“Cela m’a ému au plus profond de mon être, je ne peux même pas mentir, la fin de Sukuna est passée de 5/10 à 9/10.”

Ce fan de Jujutsu Kaisen partage cette comparaison entre Sukuna et Gojo

Alors qu’il réconforte un Uraume bouleversé, le Roi des Fléaux se demande comment il pourrait choisir un chemin différent s’il avait une autre chance, bien qu’il semble entièrement satisfait de s’éloigner de Mahito avec Uraume à ses côtés.

Cette scène a profondément touché les lecteurs, car elle nous donne non seulement une meilleure compréhension du personnage de Sukuna, mais elle met également en lumière le côté plus doux de l’antagoniste.

Un internaute a publié sur X/Twitter : « Apprendre que la relation entre Sukuna et Uraume ressemble plus à celle d’un père et d’un enfant a illuminé ma semaine. »

« Voir Uraume pleurer et Sukuna le réconforter en posant sa main sur son épaule alors qu’ils marchent ensemble sur un chemin me touche profondément », a écrit un autre.

« Personnellement, j’ai toujours vu la relation entre Sukuna et Uraume comme celle d’un maître et de son apprenti. Car la dévotion d’Uraume reflétait plus que de la simple révérence », a partagé un troisième. « Le fait qu’ils aient l’air enfantin ici, tandis que Sukuna agit comme un ‘gardien’, semble indiquer que Sukuna l’a peut-être sauvé lorsqu’il était le plus vulnérable. »

Outre la réapparition de Sukuna, le final de Jujutsu Kaisen ramène également une dernière fois le fameux Satoru Gojo. Et pour en apprendre davantage, découvrez quelle est cette étape historique qu’a franchi le manga avant la sortie du chapitre final, ou encore comment la fin de Jujutsu Kaisen ouvre la voie au retour tant attendu de cet autre manga culte.