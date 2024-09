Le manga Twin Star Exorcists est terminé, et les fans réclament tous la même chose

Twin Star Exorcists s’est achevé après 11 ans, et maintenant que l’histoire est terminée, les fans du manga ont une demande simple.

Au cours des 11 dernières années, Twin Star Exorcists (aussi connu sous le nom de Sousei no Onmyoji) s’est fait un nom chez les fans de shonens, avec son récit mêlant action, fantastique et comédie romantique. L’histoire suit les exorcistes titulaires, qui sont soumis à une prophétie selon laquelle leur enfant deviendra le plus grand exorciste de tous les temps.

Lancé fin 2013, le manga de Yoshiaki Sukeno (à qui l’on doit Bimbogami ga!) s’est terminé le 3 septembre 2024 avec le chapitre 134. Et maintenant que tout le monde peut lire l’intégralité de l’histoire, les fans sont prêts pour autre chose : un nouvel anime.

Twin Star Exorcists a déjà eu droit à une première adaptation animée en 2016 par le studio Pierrot, connu notamment pour les adaptations de Bleach et Naruto. Malheureusement, la version animée n’a duré qu’une saison, se terminant en 2017. Les lecteurs estiment donc qu’une nouvelle version est justifiée, puisque nous connaissons désormais toute l’histoire.

“Tout le monde — y compris moi-même — a parlé de Soul Eater, Tokyo Ghoul, et d’autres pour obtenir un vrai remake, mais celui-ci le mérite aussi. Maintenant, le matériel d’origine peut être respecté et suivi”, a déclaré un fan sur X/Twitter.

“[…] Comme beaucoup d’autres, je n’étais pas fan de l’anime, mais maintenant que j’ai fini le manga, j’espère vraiment qu’il aura droit à un remake complet”, déclare un autre. “C’est un manga incroyable qui mérite une meilleure adaptation. Qui sait, j’espère une adaptation par ufotable à l’avenir si jamais il y a un remake”, ajoute un troisième.

ufotable, le studio qui s’occupe de l’anime Demon Slayer, serait sans aucun doute un excellent choix. Étant donné que la trilogie La Forteresse Infinie est en route, le studio sera bientôt à la recherche de nouveaux projets majeurs. Peut-être que Twin Star Exorcists pourrait alors combler ce vide ?

Comme suggéré, l’anime d’une saison avait proposé une fin différente pour conclure rapidement l’histoire, rendant une deuxième saison difficile pour le studio Pierrot.

Étant donné le nombre de mangas qui s’achèvent actuellement — Jujutsu Kaisen et My Hero Academia pour n’en citer qu’eux deux — Twin Star Exorcists apparaît alors comme étant un candidat aussi solide que n’importe quel autre pour prendre la relève.