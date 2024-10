La fin de One Piece est prête depuis 25 ans : Eiichiro Oda l’a déjà dessinée

Alors que la saga finale de One Piece continue dans l’anime comme le manga, l’auteur sait déjà depuis longtemps comment se terminera l’histoire de Luffy.

One Piece est sans conteste l’un des mangas et animes les plus populaires, et porte sur ses épaules une bonne partie de la publication du magazine Shonen Jump – même s’il a bien failli être annulé à ses débuts. Ses différentes strates de mystères viennent s’ajouter au charme d’une histoire palpitante, alors que le héros poursuit son rêve de devenir le roi des pirates tout en entraînant dans son sillage des personnages uniques.

Mais il reste une grande énigme qui tarde à être résolue, et ne le sera qu’à la fin : la nature du One Piece, et ce qu’elle apportera à la conclusion du manga d’Eiichiro Oda. Dévoilé par Gol D. Roger le jour de son exécution, le trésor a relancé l’ère de la piraterie, motivant d’innombrables personnes à se jeter à l’eau. Et cela fait maintenant plus de 1000 chapitres que One Piece nous montre les pérégrinations de ces chasseurs de trésor, on pourrait donc se demander si les aventures de Luffy prendront un jour fin. Mais d’après l’auteur, tout est déjà prévu. Et ce depuis 25 ans !

La fin de One Piece est déjà écrite et dessinée par l’auteur Eiichiro Oda

Eiichiro Oda a déjà décidé de la fin de One Piece, qu’il dit avoir dessinée dans une interview de 1999 rapportée sur X : “J’ai choisi la fin et illustré la dernière case. Je vais me concentrer à la fois sur l’équipage et le reste du monde.“

eiichiro oda/shueisha, toei animation

En 2019, le mangaka avait repris : “Le trésor qu’est le One Piece n’a rien à voir avec l’amitié des Chapeaux de Paille ou le voyage. Je déteste ce genre de choses. Comme dans Le Magicien d’Oz, où c’était l’aventure le trésor. Luffy vivra une grande aventure, mais il aura aussi un vrai trésor.“

Le manga One Piece a parcouru un long chemin depuis ses débuts en 1997. L’histoire en est maintenant à son deuxième arc de la saga finale, l’arc d’Erbaf, on peut donc s’attendre à ce que le récit se conclue dans les prochaines années.

Et le fait de savoir qu’Eiichiro Oda sait dans quelle direction aller a de quoi rassurer de nombreux fans, comme cet internaute qui estime sur X : “One Piece se dirige vers une conclusion épique ! Oda a une fin concrète en tête, qui implique probablement un véritable trésor capable d’unir le monde, en surmontant les divisions entre Red Line et Grand Line. J’ai hâte de voir comment ça va se passer.“

L’arc Egghead est officiellement terminé, et Erbaf a repris le flambeau sans attendre : le chapitre 1128 de One Piece ne tardera plus à en dévoiler davantage sur l’île des géants.