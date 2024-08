Les fans de My Hero Academia veulent tous la même chose après la fin du manga

Le manga My Hero Academia vient tout juste de se terminer, et les fans réclament d’ores et déjà une suite, et ce malgré les récentes annonces qui ne semblent pas aller dans ce sens.

ATTENTION : cet article contient des SPOILERS sur la fin du manga My Hero Academia !

Le manga My Hero Academia a conclu son périple de dix ans, avec Deku qui a définitivement perdu son Alter et qui est devenu enseignant à Yuei (ou UA). Ses anciens camarades de classe, quant à eux, sont désormais des Héros Pro de premier plan, certains d’entre eux faisant même partie des héros les plus populaires auprès du public. Le chapitre 430, depuis le 4 août 2024 sur MANGA Plus, se termine avec une illustration de tous les élèves de la Seconde A devenus adultes.

Et alors que le manga vient tout juste de se conclure, les fans attendent déjà une suite ou un spin-off de son créateur Kohei Horikoshi. Il n’y a pas eu de révélations en ce sens, mais les fans n’ont pas encore perdu espoir pour autant.

La franchise avait promis une annonce majeure après la fin de My Hero Academia, ce qui avait plus que jamais donné aux fans l’espoir d’une suite. Cependant, il a été confirmé qu’il s’agit simplement d’un sondage mondial de popularité des personnages.

“My Hero Academia a annoncé ‘WORLD BEST HERO’, son premier sondage mondial de popularité des personnages. Le vote est ouvert jusqu’au 30 septembre et les résultats seront annoncés le 3 décembre 2024.”

Un fan déclare alors sur X/Twitter : « Étant donné que nous avons eu 4 films et que le film actuel se porte très bien dans les cinémas, je suis sûr que nous aurons un autre film. Il y a tant de potentiels inexploités et de questions sans réponse, et étant donné le succès de My Hero Academia, il est impossible que nous n’ayons jamais de suite. »

« D’accord, je comprends que Horikoshi a besoin de faire une pause… Nous pourrions probablement avoir plus de contenu de My Hero Academia une fois que l’anime sera terminé. C’est juste que la grande annonce était une telle déception, mais je suppose qu’il est encore trop tôt pour une suite ou quelque chose d’AUSSI GROS », partage un autre.

Un autre internaute a tenu à ajouter : « Que nous ayons une suite ou même des chapitres bonus, j’ai vraiment aimé la fin et je pense que c’est un parfait adieu à My Hero Academia. Cette série aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Merci, Kohei Horikoshi. »

Pour en savoir plus sur My Hero Academia, découvrez si Deku et Ochaco sont en couple à la fin du manga, ou si le père de Deku apparaît dans le chapitre 430. Vous pouvez également consulter notre explication du final du manga, ainsi que notre guide sur le film My Hero Academia: You’re Next et le calendrier de sortie des épisodes de la saison 7.