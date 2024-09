La fin de Jujutsu Kaisen ouvre la voie au retour tant attendu de ce manga culte

Alors que le chapitre 271 va marquer la fin de Jujutsu Kaisen, le Shōnen Jump se prépare déjà pour le retour d’un autre manga très populaire.

Bien qu’il ne soit même pas encore officiellement sorti, le final du manga Jujutsu Kaisen a provoqué une vague de controverses. L’annonce soudaine de la conclusion, ainsi que la fin précipitée, ont laissé de nombreux fans déçus. L’histoire va se terminer avec le chapitre 271 sur une note assez vague, alors qu’on voit une grande case montrant le dernier doigt de Sukuna scellé.

L’article continue après la publicité

Pour rappel, Jujutsu Kaisen a débuté en 2018 et est devenu un phénomène mondial peu après la sortie de l’anime en 2020. L’arc final, intitulé Bataille de Shinjuku, suit les exorcistes dans leur combat contre les principaux antagonistes de l’œuvre. Le combat contre Ryomen Sukuna fut le plus difficile et le plus long.

L’article continue après la publicité

Le final de Jujutsu Kaisen offre au Roi des Fléaux une conclusion bien méritée. L’ultime chapitre du manga sera publié le 29 septembre 2024 sur Manga Plus. Cependant, cette conclusion va permettre le retour d’un classique pour les fans de shonens, puisque Hunter X Hunter devrait revenir dès la semaine suivante et prendra la place de Jujutsu Kaisen au sein du Weekly Shōnen Jump.

L’article continue après la publicité

“Le sommaire est là ! Jujutsu Kaisen arrive à sa conclusion cette semaine et laisse place au retour de Hunter x Hunter dans le prochain numéro ! De plus, Hima-Ten! et ‘Policeman Yokai Hunter’, un nouveau one-shot de YoshidaB6, recevront des pages en couleur.”

Lancé en 1998 par le célèbre Yoshihiro Togashi, ce manga fait partie des shonens les plus populaires, si bien qu’il est désormais considéré comme un véritable classique du genre aux yeux de nombreux fans. Cependant, l’œuvre a souvent été mise en pause de manière indéfinie en raison de la mauvaise santé du mangaka.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le dernier chapitre, le chapitre 400, a été publié le 25 décembre 2022. Actuellement, nous sommes en plein dans l’arc de la guerre de succession, qui a introduit les 14 princes de l’Empire Kakin.

Ils sont censés s’entretuer dans une bataille sanglante alors que le Black Whale (ou la Baleine Noire) met le cap sur le Continent Noir (ou Continent Caché). L’histoire se poursuivra dans le chapitre 401 de Hunter x Hunter, qui sera publié le 7 octobre 2024. Jusqu’à présent, Togashi a travaillé sur au moins 16 chapitres, et le mangaka partage régulièrement des mises à jour sur X/Twitter.

L’article continue après la publicité

Le manga Jujutsu Kaisen se termine cette semaine, alors découvrez dès à présent s’il y a une suite de prévu. Vous pouvez également consulter notre explication du final ainsi que l’explication du retour de Gojo dans le chapitre 271.