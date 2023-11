L’auteur de Hunter x Hunter dévoile la fin du manga pour une terrible raison

Après les nombreuses pauses du manga Hunter x Hunter, l’auteur a dévoilé une des fins possibles. Mais la raison de cette révélation est déchirante pour ses fans.

Le mangaka Yoshihiro Togashi a signé les premiers tomes de Hunter x Hunter en 1999, et est loin d’en avoir fini avec son œuvre. Plébiscitée par les lecteurs, sa création nous entraîne dans les aventures du jeune Gon Freecss, qui grandira en même temps que son public. Plusieurs adaptations en anime ont honoré le manga, enfonçant le clou de son succès.

Pourtant, l’écriture de ce dernier se fait dans la douleur pour son auteur. Les pauses, de plus en plus fréquentes depuis 2006 et irrégulières, ne sont pas le fruit d’un caprice : car Togashi a plusieurs fois mentionné quelques soucis de santé, sans jamais trop donner de détails. Mais il semble que cette fois, son état mérite de dévoiler des informations supplémentaires sur ce qu’il avait imaginé concernant la fin des aventures de ses personnages.

L’auteur de Hunter x Hunter dévoile une des fins imaginées pour son manga

Lors d’une interview, le mangaka a en effet partagé des informations sur ce qu’il avait prévu pour l’avenir de Gon et compagnie. Son but ? Il s’agirait de s’assurer que les lecteurs aient au moins une fin dans le cas où il décéderait avant d’avoir pu la dessiner.

En effet, lors d’une interview pour TV Asahi, l’auteur a décidé de dévoiler ses plans dans une lettre. Il aurait ainsi imaginé trois fins pour Hunter x Hunter, qu’il classe de A à C. Un classement qui n’a rien d’anodin, puisqu’il permet d’y associer un taux de satisfaction pour la communauté de fans : la fin A est satisfaisante, la B dans la moyenne, et la fin C serait dévastatrice pour les lecteurs.

Vient alors l’annonce de l’existence d’une fin D. Elle n’est qu’un brouillon et a finalement été abandonnée par le mangaka, mais ce dernier a depuis fait machine arrière : si (et seulement si) il ne peut pas terminer son récit avant sa mort, les lecteurs devront considérer ce dénouement comme canon. Une manière de ne pas laisser ses fans sans rien, comme c’était malheureusement arrivé pour Berserk après la disparition tragique de Kentaro Miura.

De quoi parle la fin de Hunter x Hunter ?

L’interview officielle n’a été publiée que le 21 novembre 2023, mais des fuites avaient émergé sur les réseaux sociaux dès le 20 novembre. Un document en particulier, une traduction de Pewpiece, un internaute sur Twitter, tourne sur tous les sites. La vidéo étant sortie, la traduction peut enfin officiellement être confirmée.

On nous y présente une jeune fille, Jin, qui se trouve près d’une étendue d’eau. Elle finit par pêcher le fameux seigneur du lac, mais refuse de quitter son foyer pour devenir une Hunter. On découvre par la suite qu’elle est une descendante de Gon, devenu lui-même un “puissant Hunter“. Vient alors un oiseau survolant plusieurs lieux et dévoilant plusieurs personnages, héritiers des protagonistes que les lecteurs de Hunter x Hunter connaissent bien.

La terrible raison derrière cette révélation de la fin abandonnée de Hunter x Hunter

Si les lecteurs peuvent se sentir soulagés à l’idée d’avoir une idée du dénouement imaginé par le mangaka, ce bref moment de joie n’est pas fait pour durer.

Au-delà du fait que cette fin ait été abandonnée, jugée peu pertinente, et ne servira qu’en cas d’incident, la raison derrière ces révélations a porté un coup dur au moral des aficionados de Hunter x Hunter.

L’idée que Yoshihiro Togashi ait décidé d’en parler en soulignant qu’il ne sera peut-être pas en vie pour finir de dessiner son manga n’est clairement pas rassurante. L’auteur est connu pour ne pas trop aimer déléguer, quitte à s’entêter à travailler seul sans recevoir de l’aide.

Il ne reste plus qu’une chose à faire pour les fans : lui souhaiter un bon rétablissement et espérer le voir signer un jour une des trois fins qu’il a réellement retenues pour le canon. Aussi dévastatrices soient-elles pour les lecteurs, elles seront toujours plus satisfaisantes, si leur auteur préféré était là pour les dessiner.