La date de sortie française du film My Hero Academia: You’re Next enfin dévoilée

Les fans pourront bientôt retrouver Deku et le reste de la Seconde A dans My Hero Academia: You’re Next, alors que le nouveau film d’animation de la franchise s’apprête enfin à débarquer dans nos cinémas.

2024 est une année bien remplie pour les fans de My Hero Academia. En effet, le manga éponyme de Kōhei Horikoshi s’est terminé cet été avec le chapitre 430, mettant ainsi un terme à une épopée épique qui aura duré une décennie.

Et si beaucoup voulaient rester encore un peu plus aux côtés d’Izuku Midoriya, ils peuvent se réconforter en se disant que les aventures du jeune héros continuent dans l’anime, alors que la saison 7 actuellement en cours adapte enfin l’arc Bataille Finale.

Mais ce n’est pas tout, car en plus de l’intrigue principale, les fans de l’anime pourront également découvrir une toute nouvelle histoire originale avec My Hero Academia: You’re Next. Sorti le 2 août au Japon, il s’agit là du quatrième film d’animation de la franchise.

Un long-métrage que le public français pourra bientôt découvrir sur grand écran, puisque Crunchyroll vient d’annoncer que sa sortie dans nos cinémas est prévue pour le 9 octobre 2024. Les plus impatients d’entre vous pourront même découvrir le film en avance, à l’occasion d’une avant-première qui aura lieu le 27 septembre à Paris, au cinéma le Grand Rex.

2024 My Hero Academia The Movie Project

L’intrigue de My Hero Academia: You’re Next se déroule juste avant la bataille finale opposant les héros aux super-vilains. Alors que la société est en proie au chaos après la bataille acharnée qu’ils se sont livrés jusqu’à présent, les héros vont assister à l’apparition soudaine d’une mystérieuse forteresse. Mais le plus surprenant, c’est que Deku et ses amis vont rencontrer un homme qui ressemble étranger à l’ancien “symbole de paix”.

Voici le synopsis officiel du nouveau film My Hero Academia : “Dans une société où les héros et les vilains s’affrontent continuellement au nom de la paix et du chaos, Deku, un étudiant du lycée U.A. qui aspire à devenir le meilleur héros possible, affronte celui qui imite le héros qu’il admire depuis longtemps. Deku et les autres élèves de la classe 1-A du lycée U.A. pourront-ils protéger le monde en mettant fin aux agissements de Dark Might, l’homme qui prétend être le nouveau symbole de la paix ?”

