L’Attaque des Titans : The Last Attack – tout ce qu’on sait sur le nouveau film d’animation

Contrairement à ce que l’on pensait, le Grand Terrassement n’est pas encore tout à fait terminé, car un nouveau film d’animation L’Attaque des Titans va arriver au cinéma. Voici tout ce qu’il faut savoir sur The Last Attack.

Pour marquer le premier anniversaire de la fin de L’Attaque des Titans (aussi connu sous le nom d’Attack on Titan à l’international, ou encore Shingeki no Kyojin en VO), l’anime va faire son grand retour dans nos salles de cinéma. En effet, Eren Jäger, Livaï Ackerman, et le Bataillon d’exploration vont débarquer sur grand écran pour un dernier adieu en grande pompe avec le film The Last Attack.

Hélas, si vous espériez une suite, The Last Attack risque de vous décevoir. Suivant les traces de Demon Slayer, ce film est une compilation des deux épisodes spéciaux de la troisième partie de la Saison Finale de l’anime, alors qu’une armée de Titans Colossaux s’apprête à détruire le monde sous le commandement d’un Eren prêt à tout pour protéger l’île de Paradis et ses habitants.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien à tirer de ce prochain long-métrage. Voici tout ce que vous devez savoir sur The Last Attack.

L’Attaque des Titans : The Last Attack sortira au cinéma le 8 novembre 2024 au Japon. Les dates de sortie à l’étranger n’ont pas encore été confirmées, mais nous nous attendons à voir le film débarquer dans nos salles à partir du début de 2025.

Les films d’animation comme celui-ci arrivent généralement dans les cinémas du reste du monde quelques semaines et/ou mois après leur sortie au Japon. Ce décalage temporel permet de sous-titrer et de doubler correctement le film, puis de diffuser les deux versions au cinéma afin que chacun puisse profiter de celle qu’il préfère.

Bande-annonce du film L’Attaque des Titans : The Last Attack

Le premier teaser de L’Attaque des Titans : The Last Attack est arrivé avec l’annonce en août 2024. C’est un court extrait montrant le carnage alors que le Bataillon d’exploration qui lutte contre les titans d’Eren dans une tentative désespérée de prévenir une catastrophe totale.

L’ampleur de la saison 4 de L’Attaque des Titans (plus connue sous le nom de Saison Finale) a toujours été impressionnante, MAPPA se surpassant pour montrer la dévastation et les ravages de la guerre. Ces scènes pourraient ainsi avoir une autre dimension en étant portées sur grand écran, d’autant que les images devraient être retravaillées pour la sortie au cinéma.

De quoi parle le film L’Attaque des Titans : The Last Attack ?

L’Attaque des Titans : The Last Attack montrera le Bataillon d’exploration affrontant Eren après qu’il a déclenché le Grand Terrassement, libérant les Titans des Murs et menaçant le monde entier. Mikasa, Livaï et Armin mènent l’effort pour faire face à une apocalypse initiée par un Eren totalement génocidaire.

MAPPA

Le film The Last Attack devrait donc combiner les épisodes de la troisième partie de la Saison Finale de L’Attaque des Titans. Arrivant un an après leur première diffusion, ce film de compilation d’une durée de 145 minutes (soit 2 heures et 25 minutes) est en réalité davantage conforme à la vision originale du réalisateur de The Last Attack, Yuichiro Hayashi, à qui l’on doit également la fin de l’anime.

« J’avais d’abord dessiné les storyboards avec l’idée que ce serait regardé comme un seul et unique film. Ainsi, avoir l’opportunité de permettre à tous de le regarder dans les meilleures conditions possibles, c’est un rêve qui se réalise pour moi », a-t-il déclaré.

« Nous travaillons également à mettre à jour les visuels autant que possible. Veuillez vivre l’expérience du Grand Terrassement au cinéma ! »

C’est la fin… du moins, pour le moment

L’Attaque des Titans : The Last Attack mettra donc un point final à cette histoire épique en permettant à l’œuvre désormais culte de Hajime Isayama de se conclure sur la scène la plus grandiose possible. Puisque le manga et l’anime sont tous deux terminés, une sortie au cinéma était en quelque sorte la dernière étape à franchir pour la franchise.

MAPPA

Bien que nous ayons déjà eu droit à des films L’Attaque des Titans auparavant, il s’agissait de spin-offs en live-action qui n’ont pas été particulièrement bien accueillis et qui n’ont pas non plus donné la possibilité de faire sensation à l’international. Mais à noter toutefois qu’il existe déjà des films récapitulatifs des précédentes saisons de l’anime, à l’instar de L’arc et la flèche écarlate (2014), mais aussi Les ailes de liberté (2015), Le Rugissement de l’éveil (2018) ou encore Chronicle (2020).

Ne vous attendez pas à grand-chose d’autre, si ce n’est d’occasionnelles sorties sous licence comme une ligne de vêtements ou un jeu vidéo dans un avenir proche. L’Attaque des Titans était sans aucun doute l’un des titres les plus populaires de la dernière décennie, et même si beaucoup aimeraient explorer davantage cet univers, Hajime Isayama et Eren ont tous deux droit à un repos bien mérité.

C’est tout ce que nous avons sur The Last Attack. Pour plus d’informations sur les animes les plus attendus, consultez nos guides sur la saison 3 de Jujutsu Kaisen, mais aussi The One Piece, et la saison 2 de Solo Leveling ou encore la saison 3 de Spy X Family. Vous pouvez également découvrir notre liste de tous les animes de l’été 2024 afin de ne pas manquer les nouveautés du moment.