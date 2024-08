Les fans de One Piece font cette demande pour le remake de l’anime de Netflix

Bien que les fans soient très enthousiastes à propos du remake de l’anime One Piece par Netflix, ils souhaitent ce changement par rapport à l’anime original.

En décembre 2023, les fans de One Piece ont célébré l’annonce par Netflix et WIT Studio d’un remake de l’adaptation animée du manga culte du tout aussi célèbre Eiichiro Oda. Le plan actuel est d’adapter la Saga East Blue, la première saga de l’histoire qui voit le début du voyage de Monkey D. Luffy.

Comme prévu, il y aura quelques changements dans ce nouveau remake par rapport à l’anime original. Par exemple, la résolution vidéo passera au format moderne 16:9. Le rythme de l’histoire sera également différent dans cette nouvelle série animée.

Mais maintenant, les fans ont une autre demande. Ils veulent de nouveaux comédiens de doublage (ou seiyu en japonais) pour le remake de One Piece. Bien que le casting vocal d’origine de l’anime, incluant Mayumi Tanaka (Luffy), Kazuya Nakai (Zoro), Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp) et Hiroaki Hirata (Sanji), soit largement apprécié, les spectateurs souhaitent de nouvelles voix pour les personnages.

C’est parce que le casting d’origine prête sa voix à l’équipage du Chapeau de Paille depuis 25 ans maintenant, des voix qui sont inévitablement vieillissantes et qui sonnent donc légèrement différemment. D’ici peu, il leur sera impossible de continuer à doubler Luffy et compagnie. Les fans pensent donc que de nouvelles voix pour le remake de l’anime One Piece seraient bénéfiques pour la série à long terme.

Cette conversation a commencé après que Toshio Furukawa, le seiyu de Portgas D. Ace, a révélé qu’il aimerait doubler Ace dans le remake de One Piece. Le comédien va également prêter sa voix à ce personnage adoré des fans dans la saison 2 du live-action One Piece.

« Honnêtement, je préférerais qu’on ait un nouveau casting vocal pour le remake quand il sortira », a posté un fan sur Reddit, avec un autre qui a ajouté : « Je suis complètement d’accord avec toi… Puisque c’est un remake, ils devraient choisir un casting différent. »

« Je pense qu’ils vont probablement choisir différents doubleurs, mais avec des voix similaires. Les voix des Chapeaux de Paille sont juste trop reconnaissables au Japon, mais leurs doubleurs ne rajeunissent pas », a commenté un troisième.

Un quatrième a écrit : « Non, je pense qu’il est en réalité important pour eux de choisir différents doubleurs et d’avoir une toute nouvelle bande sonore. C’est un remake complet par un studio différent qui (supposément) sera une adaptation plus moderne et fidèle du manga. Il doit se distinguer, sinon cela ne sert à rien. »

