Les fans de One Piece font cette demande concernant Imu dans l’anime

L’anime One Piece va bientôt adapter les souvenirs de Sabo à Mary Geoise, mettant ainsi en scène Imu et les membres du Gorosei, et les fans ont une demande spécifique pour cette scène.

Imu est très certainement l’un des personnages les plus mystérieux de l’univers de One Piece. Considéré comme le “Roi du Monde”, c’est lui qui siège sur le Trône Vacant à Mary Geoise et qui dirige le monde entier en restant caché dans l’ombre. Et personne, à part les Doyens, ne connaît son existence.

L’article continue après la publicité

Représenté par une silhouette sombre dans le manga, nous n’avons que très peu d’informations sur Imu à ce jour. Sa véritable identité, ainsi que son genre, ont été gardés secrets pour diverses raisons. Cela doit être révélé de manière choquante à un moment donné dans le futur.

L’article continue après la publicité

Cependant, cacher le genre d’un personnage est plus facile dans le manga que dans l’anime, et c’est justement ce qui inquiète les fans de One Piece. Selon un certain nombre de fans, l’anime ne devrait utiliser ni une voix masculine ni une voix féminine pour Imu, laissant cela ambigu et le réservant pour une révélation future.

L’article continue après la publicité

MANGA Plus

« Nous allons bientôt entendre la voix d’Imu dans l’anime, mais j’espère qu’ils utiliseront un mélange de voix masculine et féminine pour maintenir le mystère », a écrit un fan sur X/Twitter à ce sujet.

L’article continue après la publicité

« Ils pourraient simplement utiliser la voix de Tobi, puis révéler la voix de Madara pour ensuite rester avec la voix d’Obito à la fin », a suggéré un autre, s’inspirant de Naruto Shippuden.

L’article continue après la publicité

« Oui, j’ai besoin de la double/triple couche sur l’enregistrement », a ajouté un troisième.

« Je dis Yubel de Yu-Gi-Oh GX et qu’ils soient doublés à la fois par un acteur et une actrice », a dit un autre internaute.

Cependant, beaucoup soulignent également que le manga pourrait déjà avoir révélé le genre d’Imu. Dans One Piece, le souverain de l’ombre utilise plusieurs fois des termes de langage masculin, laissant entendre qu’il s’agit d’un homme.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

« Je pense que c’est confirmé pour la 50ᵉ fois qu’Imu est un homme, la façon dont il parle et la façon dont les autres parlent de lui, mais il se pourrait que ce soit Oda qui joue des tours », a dit un fan.

Un autre a partagé : « C’est un mec, bro. Je pense que ce fandom devrait se faire à cette idée. »

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle sur le genre d’Imu, l’anime aura probablement la réponse tôt ou tard. La série est réalisée sous la supervision d’Eiichiro Oda en personne ; donc, quel que soit le genre que l’anime révèle, il sera considéré comme canon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour en apprendre davantage sur One Piece, voici la date de sortie et les spoilers du chapitre 1123. Découvrez également si Emeth meurt dans le manga et si l’arc Egghead s’est terminé avec le chapitre 1122.