Les fans de JJK espèrent que ces combats seront meilleurs dans l’anime que dans le manga

Les fans de Jujutsu Kaisen pensent que l’anime peut améliorer cet aspect qui fait défaut au manga de Gege Akutami, à savoir certains combats qui n’ont pas été suffisamment développés selon certains.

Alors que la fin de Jujutsu Kaisen approche, les lecteurs se penchent sur les questions sans réponse et les combats insatisfaisants de l’œuvre de Gege Akutami. Bien que le manga soit connu pour ses scènes de combat intenses, toutes ne bénéficient pas du même traitement, certaines recevant alors bien plus d’attention que d’autres.

Cela est particulièrement visible dans l’actuel Arc de la Bataille de Shinjuku. Alors que nous assistons à un affrontement étendu entre Ryomen Sukuna et les exorcistes, le combat entre Kinji Hakari et Uraume est relégué au second plan, voire complètement laissé sur la touche. Et étant donné que le manga ne compte plus que quatre chapitres avant sa conclusion, il est peu probable que nous assistions à un combat satisfaisant entre les deux.

En plus de Hakari et Uraume, le manga ne donne pas non plus beaucoup de temps d’écran à Hajime Kashimo, l’un des membres les plus puissants du côté des héros. Sa rencontre avec Sukuna est traitée assez rapidement, ce qui a déçu de nombreux fans.

Ainsi, les lecteurs attendent avec impatience une meilleure adaptation des combats dans l’anime Jujutsu Kaisen. Ce dernier a déjà prolongé quelques combats, à l’instar de celui entre Sukuna et Makora, et les a même, selon certains, sublimés grâce à une animation incroyable.

Les fans espèrent que les combats opposant Hakari et Uraume, ou encore celui entre Sukuna et Kashimo, recevront donc le même traitement. Certains souhaitent même un affrontement étendu entre Kenjaku et Yuta Okkotsu, car l’antagoniste est tué instantanément par le jeune exorciste dans le manga.

« Je pense que c’est inévitable, le manga ne se terminerait pas à ce moment si Gege était en parfaite santé, à mon avis. Donc je serais surpris si l’anime ne développait pas certaines choses qu’il n’a pas pu faire dans le manga », a commenté un internaute sur Reddit.

« J’espère que Kashimo aura droit au traitement Toji contre Megumi », a écrit un autre, tandis qu’un troisième a ajouté : « Presque tous les grands combats de la saison 2 de Jujutsu Kaisen ont eu des extensions, donc il est raisonnable de penser que nous en verrons beaucoup à l’avenir, surtout dans les derniers chapitres. »

« Définitivement, à ce stade, on pourrait considérer que Hakari contre Uraume aura le traitement Gojo contre Miguel (combat hors écran) », a rejoint un quatrième. « On ne peut qu’espérer avoir des scènes exclusives à l’anime dans le futur maintenant. Et pour Kenjaku contre Yuta, je veux dire, c’est une embuscade, pas un combat. Il n’a pas besoin d’être prolongé. »

Comme la saison 3 de Jujutsu Kaisen adapte l’Arc de la Traque Meurtrière, il faudra sûrement encore attendre un bon moment avant de pouvoir découvrir l’arc final sur nos écrans.

