Pourquoi l’épisode 14 de Fairy Tail 100 Years Quest est retardé d’une semaine ?

Le Mage blanc n’a pas dit son dernier mot, mais l’épisode 14 de Fairy Tail 100 Years Quest ne sortira pas tout de suite : on vous dit tout ce qu’on sait sur le retard de l’anime.

Cinq ans sont passés depuis la fin de l’anime Fairy Tail, mais les mages sont toujours chauds bouillants quand il s’agit de relever un défi. Et celui de la Quête de 100 ans semble parfaitement correspondre à leurs critères : c’est donc en direction des étranges villes de Mokushin que nos héros sont partis. Mais ils ne s’attendaient certainement pas à tomber sur un ennemi qui les connaissait aussi bien que le Mage blanc.

Et alors que les protagonistes se retrouvent contraints d’affronter des adversaires puissants, dont d’anciens alliés, les joyaux abrités par les villes de l’immense créature sont détruits un à un. Il ne reste désormais plus que celui de la ville de l’Épaule gauche de Mokushin et le principal : si le Mage blanc va au bout de son objectif, les pouvoirs de la créature lui appartiendront. Les choses dégénèrent toujours plus, mais il faudra patienter avant de retrouver Natsu et Happy, car l’épisode 14 de Fairy Tail 100 Years Quest ne sortira pas cette semaine.

Quand sortira l’épisode 14 de Fairy Tail 100 Years Quest ?

L’épisode 14 de Fairy Tail 100 Years Quest sortira le 13 octobre 2024 à 11h30 sur ADN.

Atsuo Ueda, Hiro Mashima/Kodansha, JC Staff

Intitulé “Dragon collant cruel“, il annonce déjà la suite des affrontements entre les différents mages, mais a été retardé d’une semaine : il était initialement attendu pour le 6 octobre 2024.

Si le studio ou ADN n’ont pas donné d’explication pour ce délai, on peut y voir deux raisons possibles : la première est que le programme des animes d’automne 2024 démarre pour de bon durant la semaine du 29 septembre au 6 octobre, ce qui peut entraîner des conflits de planning dans la diffusion de certains pilotes.

La deuxième raison possible est qu’un des personnages va changer de doubleur dans la version originale. Comme l’a annoncé le site officiel de l’anime, Madmall va avoir droit à un nouveau seiyu, ce qui peut nécessiter du temps pour reprendre le doublage et la post-production avant la sortie de la suite de la série.

En attendant de retrouver l’épisode 14 de Fairy Tail 100 Years Quest, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil aux meilleurs animes attendus pour la saison d’automne 2024.