Explication du final de Jujutsu Kaisen : Sukuna revient-il dans le chapitre 271 ?

La disparition de Sukuna sonne différemment à la fin du chapitre 271 : et si le vilain n’était pas tout à fait mort ? Comment expliquer la dernière case du manga ?

Jujutsu Kaisen s’apprête à conclure son histoire avec le chapitre 271 le 29 septembre 2024, mais les spoilers ont déjà donné un aperçu de la fin qui attend les lecteurs. Et autant dire que certaines fuites ont de quoi rendre perplexes plus d’un fan du manga de Gege Akutami, qui se finira sur une image bien particulière. En effet, le chapitre 271 s’achèvera sur le dernier doigt de Sukuna : déposé dans une boîte ouverte, à l’intérieur d’un cabanon dont la porte est entrouverte, on peut se demander s’il faut y voir une possible suite pour Jujutsu Kaisen.

Pour de nombreux lecteurs, il s’agit en effet d’un moyen de teaser le retour imminent du grand vilain, et ce malgré la fin de l’aventure. Il faut dire que la théorie n’est pas si bancale : malgré la mort du roi des fléaux et l’utilisation de la résonance de Nobara sur la relique, cette dernière n’a jamais entièrement perdu de son essence. Le retour de l’antagoniste est donc toujours possible, mais il faut cependant prendre en compte davantage de détails avant d’imaginer la résurrection de Sukuna.

Sukuna revient-il dans le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen ?

Sukuna ne revient pas dans le chapitre 271 de Jujutsu Kaisen.

“Alors JJK se termine sur Sukuna qui fait un doigt d’honneur à tout le monde…”

La dernière case du chapitre montre le dernier doigt de Sukuna scellé dans une boîte en bois, similaire à celle dans laquelle Megumi avait trouvé la relique au début du manga.

Le roi des fléaux ne sera donc pas amené à revenir, à moins qu’une personne mal intentionnée décide sciemment de s’emparer de l’objet maudit. Mais comme Megumi l’a fait remarquer au moment de la défaite du vilain dans la Bataille de Shinjuku, un seul doigt ne suffira jamais pour redonner au fléau sa force d’autrefois.

La fin est donc ouverte et peut ainsi laisser le champ libre pour une éventuelle suite, alors que l’auteur fait comprendre que le danger rôdera toujours malgré la victoire des exorcistes. Mais une telle conclusion sert avant tout à boucler l’histoire en faisant allusion aux origines de l’histoire de Yuji, avant qu’il n’avale le premier doigt du roi des fléaux.

Un éventuel retour de Sukuna pourrait se produire des années plus tard

Avec le temps, le doigt de Sukuna pourrait emmagasiner suffisamment d’énergie occulte ou attirer des fléaux suffisamment dangereux pour revenir, ou du moins pour que son essence soit réutilisée.

gege akutami/shueisha

Il faut donc compter sur Yuji et le reste de ses camarades exorcistes ayant survécu pour surveiller et combattre les fléaux ainsi que les reliques. Mais il reste possible que par la suite, l’objet ne tombe dans l’oubli et soit perdu, avant de tomber dans les mains d’un nouveau personnage.

Qu’il s’agisse d’un humain ou d’un fléau, les chances que cette personne soit capable de contenir Sukuna reste très faibles : le roi des fléaux pourrait alors faire son grand retour. Mais il ne s’agit là que d’un potentiel avenir teasé par la dernière case du chapitre 271 de Jujutsu Kaisen.

De son côté, le manga se terminera le 29 septembre 2024. Mais d’autres histoires palpitantes pourront encore plaire au point de peut-être remplacer l’œuvre de Gege Akutami dans le cœur des fans. Parmi elles, Kagurabachi est intégralement disponible gratuitement, depuis le 22 septembre et jusqu’au 6 octobre 2024.