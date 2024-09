Les exorcistes de Jujutsu Kaisen débattent sur le MVP du combat final

Les exorcistes de Jujutsu Kaisen vont se rassembler dans le chapitre 269 afin de revenir sur leurs contributions à la bataille et ainsi désigner le MVP du combat final.

Alors que le manga Jujutsu Kaisen approche de sa fin, les fans ont assisté à la défaite de Ryomen Sukuna. Bien entendu, tuer le puissant Roi des Fléaux n’était en aucun cas une tâche facile. Le combat a été long, et chacun a apporté une contribution significative à la bataille.

Les spoilers du chapitre 269 de Jujutsu Kaisen montrent les exorcistes réunis en un seul endroit pour discuter des conséquences du combat. Yuta est en vie et a retrouvé son propre corps. Grâce à Rika, qui a utilisé le sort d’inversion sur le corps d’origine du jeune homme, et à Shoko, qui a réparé son corps mutilé, Yuta a réussi à accomplir un exploit presque impossible.

Todo a aidé Yuta à tuer Kenjaku, mais même avec son aide, ce fut un combat difficile. De plus, Yuta et Rika étaient non seulement responsables de la gestion des nombreux fléaux libérés après la mort de Kenjaku, mais ils ont aussi rejoint le combat contre Sukuna sans prendre de pause.

Yuji a révélé que c’était grâce aux objets maudits de Yuta (les gantelets) qu’ils ont pu dissimuler le doigt. Yuta a également aidé Todo à affiner le Vibraslap, ce qui fut d’une grande aide pendant la bataille. Ui Ui rejoint la conversation et se déclare MVP, suscitant une réprimande de Kirara.

Ui Ui a laissé Kirara en plan et l’a même qualifiée de lourde. Néanmoins, Hakari ajoute qu’ils n’ont pas perdu de temps à affronter Sukuna après la défaite de Gojo, et qu’ils ont même séparé Uraume de lui dès le début. Ils doivent remercier Yuta.

Ainsi, bien qu’il n’y ait pas d’indication claire sur le nom du véritable MVP, la plupart des personnages ont souligné les accomplissements de Yuta. Beaucoup de fans reconnaissent aussi le jeune exorciste de classe S comme étant le MVP de l’Arc Bataille de Shinjuku.

« Yuta est sans aucun doute le MVP. Ce gars avait Rika avec lui tout le long, il a éliminé Kenjaku, est revenu avec Rika pour affronter Sukuna, a échangé de corps pendant que Rika et Shoko préservaient son corps, et a tout de même fini par retrouver son corps d’origine avec tous les plans de secours. Mon champion », écrit un internaute sur X/Twitter.

Un autre partage : « Yuta Okkotsu a sans conteste été confirmé comme le Deuxième Plus Puissant Exorciste de l’Époque Moderne. Il n’y a pas de compétition, c’est le MVP. »

Un dernier écrit : « Yuta a aidé Yuji avec le sort d’Inversion, les doigts, et maintenant le gant maudit lmao Yuta est vraiment le MVP après tout. »

Après le 269, il ne restera plus que deux chapitres avant la fin du manga Jujutsu Kaisen, annoncée pour le 29 septembre 2024. Et pour en apprendre encore davantage, découvrez notre liste des personnages les plus forts encore vie, ou encore notre classement des meilleurs exorcistes de l’ère moderne.