Ce nouveau manga pourrait remplacer Jujutsu Kaisen avec une différence majeure

Le manga Jujutsu Kaisen touche enfin à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, car ce nouveau manga du Shōnen Jump pourrait être un bon remplaçant, à une différence majeure près.

Jujutsu Kaisen est sans aucun doute l’un des shōnens les plus populaires de ces dernières années. L’histoire se déroule dans un monde où lorsque les émotions négatives des humains s’accumulent, cela donne naissance à de dangereuses créatures baptisées fléaux. Mais seul un faible pourcentage de la population est capable de les voir et de les combattre.

Il existe deux lycées spécialisés au Japon, ayant pour mission de former les prochaines générations d’exorcistes. Et maintenant que le grand antagoniste, à savoir le redoutable Ryomen Sukuna, a finalement été vaincu, le manga de Gege Akutami touche à sa fin. Certains commencent d’ores et déjà à lui chercher un remplaçant, et un nouveau manga du Shōnen Jump+, intitulé Empyreal Cabinet, semble avoir le potentiel d’être tout aussi impressionnant que ne l’est Jujutsu Kaisen.

Écrit et illustré par Fumiji Yuba, le manga a fait ses débuts le 15 août 2024. L’histoire tourne autour des luttes de pouvoir politiques entre les “Spellcasters” (que l’on pourrait traduire par “Enchanteurs”) dans le “Tatsushimo-Marebito Special Administrative District”, également connu sous le nom de “Eastern Enchantment”.

Empyreal Cabinet et Jujutsu Kaisen présentent tous deux des personnages qui exorcisent des monstres et doivent gérer des problèmes politiques dans le monde de la sorcellerie. Ainsi, bien que ce nouveau manga puisse très bien remplacer Jujutsu Kaisen, la grande différence réside dans son calendrier de sortie.

Après avoir commencé en publiant (presque) un chapitre par semaine, le créateur a annoncé qu’il passerait à une sortie mensuelle. Les fans sont plus que ravis de ce changement, car les illustrations sont extrêmement qualitatives.

« Empyreal Cabinet de Fumiji Yuba passera à un rythme de publication mensuel à partir du chapitre 4 sur l’application Shonen Jump+. Le prochain chapitre sera publié le 18 octobre 2024. »

À noter toutefois que sur le site MANGA Plus, la date de sortie du prochain chapitre est prévue pour le 17 octobre 2024 à 17 heures.

« C’est mieux. Cet art est trop incroyable pour un manga hebdomadaire. Mensuel, c’est logique. En plus, les chapitres sont très longs. Je suis content que Yuba-sensei ait pris cette décision », a répondu un fan sur X/Twitter.

Un autre a ajouté : « Ça a du sens. Au-delà de l’art, le nombre de pages du chapitre 2 était fou, donc je suis content que l’auteur semble viser une qualité constante plutôt que de continuer de manière hebdomadaire. »

« C’est tout à fait normal, car nous ne voulons pas que le prochain mangaka soit en pause à cause de problèmes de santé. Cela semble être une œuvre à long terme, avec le style artistique en plus. Il a beaucoup de potentiel, donc je ne veux pas qu’ils gâchent ça. Ils devraient prendre leur temps », a partagé un troisième.

Le manga Jujutsu Kaisen se terminera dans quelques semaines, alors découvrez la date de sortie du dernier chapitre. Vous pouvez aussi consulter notre classement des meilleurs exorcistes de l’ère moderne, ainsi que la liste des personnages les plus forts encore en vie dans le manga.