Dragon Ball Daima pourrait offrir à Vegeta cette transformation tant attendue

Le nouvel anime Dragon Ball, intitulé Dragon Ball Daima, pourrait bien offrir à Vegeta une transformation en Super Saiyan que les fans attendaient depuis de longues années.

Dragon Ball Daima sortira le 11 octobre au Japon et l’anime mettra en scène Goku, Vegeta, Piccolo et le reste des Z Fighters transformés en enfants, les poussant à partir en quête pour retrouver leur apparence adulte.

Les informations sur la série continuent d’affluer, notamment sur sa place dans la chronologie et les nouveaux personnages, mais il s’avère que Daima introduira également quelque chose que les fans de Dragon Ball attendent depuis près de 30 ans.

En effet, les rumeurs suggèrent qu’une transformation inédite de Vegeta serait dévoilée dans le nouvel anime. Et selon l’initié de Dragon Ball, Geekdom101, Vegeta atteindra enfin le Super Saiyan 3 dans Dragon Ball Daima, mais la forme ne ressemblera pas exactement à celle de Goku.

Le Vegeta Super Saiyan 3 est déjà apparu dans des jeux vidéo non canons et d’autres médias dans le passé, mais il n’a jamais atteint cette forme dans l’anime ou le manga. Mais cela pourrait bien changer grâce à Daima.

D’après Geekdom, Vegeta sous sa forme enfant obtiendra cette transformation dans Daima. Bien que sa nouvelle apparence devrait comporter les signes caractéristiques de cette transformation, à savoir l’absence de sourcils et des cheveux plus longs, ces derniers ne flotteront pas derrière son dos comme c’était le cas pour Goku et Gotenks. À la place, ses cheveux rappelleront davantage la transformation Beast de Gohan lorsqu’il a combattu Cell Max dans Dragon Ball Super: Super Hero.

Geekdom explique qu’il s’agit probablement d’un clin d’œil au concept-art original de Toriyama pour le Super Saiyan 3, qui présentait des cheveux dressés vers le haut, mais légèrement en arrière. Ce design avait finalement été rejeté, mais il semble faire son retour dans Daima.

Comme Daima est censé se dérouler juste après l’arc Buu dans DBZ, on peut se demander pourquoi Vegeta n’utilise jamais cette forme dans Dragon Ball Super. Eh bien, la réponse est que le Super Saiyan 3 est une forme imparfaite.

Le Super Saiyan 3 consomme énormément d’énergie. Bien qu’elle soit très puissante, elle épuise rapidement l’endurance de son utilisateur, il est donc probable que Vegeta préfère se concentrer sur le Super Saiyan 2 et perfectionner sa forme de base.

De plus, dans Dragon Ball Super, Vegeta se moque du Super Saiyan 3, suggérant ainsi que peu importe ce qui se passe dans Daima, il finira par ne pas aimer cette forme — probablement en découvrant à quel point elle épuise son énergie pendant les combats.

Dans Super, Vegeta a également accès aux formes bien plus puissantes du Super Saiyan God et du Super Saiyan Blue, ce qui lui donne peu de raisons d’utiliser la transformation Super Saiyan 3.

On ne sait pas encore avec certitude si Vegeta accédera au Super Saiyan 3 dans Daima, mais si cela doit se produire, les fans perdront sûrement leur calme, car les nouvelles transformations sont toujours l’un des moments les plus attendus dans la franchise Dragon Ball.

En attendant, découvrez quelle est cette récente annonce de Dragon Ball Daima qui devrait ravir les fans de Jujutsu Kaisen. Vous pouvez aussi consulter notre liste de tous les animes de l’automne 2024.