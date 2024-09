L’anime Dragon Ball Daima dévoile sa date de sortie et d’autres bonnes nouvelles

Dragon Ball Daima, l’anime marquant retour tant attendu de Goku et des Z Fighters sur le petit écran, a enfin une date de sortie.

Dragon Ball Daima est sans aucun doute l’un des animes les plus attendus de l’année, puisqu’il permet à cette franchise désormais culte de revenir sous le feu des projecteurs avec une histoire inédite. Pour rappel, la dernière fois que les fans ont vu Goku et ses amis sur leurs écrans, c’était dans l’épisode 131 de Dragon Ball Super, sorti en 2018.

Les Saiyans sont également revenus sur le devant de la scène dans le film Dragon Ball Super: Super Hero sorti en 2022. Et suite à la mort prématurée d’Akira Toriyama, le créateur de la saga Dragon Ball, nombreux sont ceux qui sont impatients de découvrir l’ultime histoire laissée par le célèbre mangaka.

Depuis l’annonce de Daima en 2023, nous avons eu régulièrement des détails sur le nouvel anime afin d’aider les fans à prendre leur mal en patience. Une attente qui arrive enfin à son terme, puisque nous connaissons à présent sa date de sortie. Dragon Ball Daima débutera le 11 octobre 2024 au Japon avec un épisode prolongé, et toute la saison est déjà prête.

La nouvelle provient de Fuji TV, la chaîne de télévision qui diffusera l’anime au Japon. Le premier épisode sera 10 minutes plus long que le reste de la saison, et selon Yuichi Nakajima, le responsable de la programmation chez Fuji TV, “tous les épisodes de Dragon Ball DAIMA sont prêts”.

Ce dernier point est inhabituel dans l’industrie. En effet, les animes et mangas sont généralement produits avec des délais très serrés, ce qui entraîne souvent des retards, des pauses et des interruptions parmi les équipes créatives et les studios. One Piece prend une pause toutes les quelques semaines, et des titres comme My Hero Academia et Jujutsu Kaisen ont fréquemment une coupure quelque part au cours de la saison.

Le fait que Daima soit entièrement terminé réduit le risque de tout retard, à l’exception des jours fériés et autres événements similaires. Cela indique également que l’équipe derrière ce projet a bénéficié de suffisamment de temps et de ressources pour accomplir leur tâche, ce qui devrait devenir une norme plus courante à l’avenir (du moins on l’espère).

Regarder Daima sera sûrement très émouvant pour beaucoup, car c’est la dernière œuvre à laquelle Toriyama a contribué pour la franchise. L’anime, mettant en scène Goku, Vegeta et compagnie transformés en enfants par une entité mystérieuse, se déroule avant Super dans la chronologie générale, elle devrait donc être plus comique.

Nous verrons cela en octobre. En attendant, consultez notre guide sur DanDaDan pour découvrir d’autres sorties à venir. Vous pouvez également découvrir notre liste de tous les animes de l’été 2024 pour être sûr de ne pas manquer les nouveautés du moment.