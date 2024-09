Cette annonce de Dragon Ball Daima devrait ravir les fans de Jujutsu Kaisen

Dragon Ball Daima a annoncé de nouveaux noms au casting du prochain anime, révélant ainsi que l’interprète de ce personnage culte de Jujutsu Kaisen allait rejoindre le projet.

Après une longue attente, Goku et les fameux Z Fighters vont enfin faire leur grand retour sur nos écrans avec Dragon Ball Daima, mais avec un changement notable. En effet, les Saiyans et leurs amis vont bel et bien revenir dans le nouvel anime de la franchise, mais dans une version miniature d’eux-mêmes. Et en plus des visages familiers, ce sera également l’occasion de découvrir de nouveaux personnages.

Et parmi ces nouveaux venus, on retrouve notamment Degesu, qui semble être un Shinjin (ou dieu de la création). On a alors appris que le seiyū (ou comédien de doublage en français) qui allait donner vie au personnage n’est autre que Junya Enoki, qui prête aussi sa voix à Yuji Itadori, le protagoniste de Jujutsu Kaisen.

« C’est bien après mon audition que j’ai appris que j’avais été choisi, c’était donc une sacrée surprise pour moi et je me suis dit : “J’ai vraiment eu le rôle !” » a déclaré Enoki à propos de son casting en tant que Degesu dans Dragon Ball Daima. « C’était vraiment une agréable surprise pour moi. »

Bird Studio/Shueisha, Toei Animation

Il a poursuivi : « Toriyama-sensei lui-même a écrit l’histoire, donc le Dragon Ball de l’époque est maintenant transmis à un nouveau Dragon Ball pour l’ère Reiwa, et on sent que le niveau de Dragon Ball est à 100 %. Je pense que tout le monde, enfants comme adultes, appréciera cela, et j’espère donc que vous le regarderez tous. »

Grâce à la participation d’Enoki dans le célèbre anime de MAPPA, nous savons que nous sommes bien partis pour apprécier la performance du seiyū. En effet, ce dernier a déjà montré son impressionnante polyvalence en incarnant les différentes facettes de Yuji, allant de la joyeuse innocence à la froideur furieuse, en passant par la dépression mélancolique.

Mais ce n’est pas le seul rôle dans lequel on peut entendre Enoki. Il a aussi prêté sa voix à des personnages d’animes majeurs, comme le jeune Reiner dans L’Attaque des Titans, Pannacotta Fugo dans Jojo’s Bizarre Adventure et Nasa Yuzaki dans Tonikaku Kawaii: Fly Me to the Moon.

On s’attend à ce qu’il livre une autre grande performance en tant que Degesu dans le nouvel anime Dragon Ball. Par ailleurs, nous connaissons également les interprètes de deux autres nouveaux personnages, à savoir celui du Dr. Arinsu et celui Gomah. Ils seront respectivement doublés par Yoko Hikasa (la voix d’Arthur Pencilgon dans Shangri-La Frontier) et Showtaro Morikubo (la voix de Shikamaru Nara dans Naruto et Bartolomeo dans One Piece).

Avant le lancement de Dragon Ball Daima au Japon le 11 octobre 2024, voici quelle est la place de nouvel anime dans la chronologie de la franchise. Vous pouvez aussi découvrir ces nouvelles concernant le retour du manga Dragon Ball Super.