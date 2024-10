Dragon Ball Daima : Calendrier des épisodes et plateformes de streaming

Goku et compagnie reviennent en anime : pour ne rien rater de cette nouvelle aventure, voici le calendrier de sortie des épisodes et les plateformes qui les diffusent.

La série avait été annoncée lors d’un panel consacré à Dragon Ball au New York Comic Con de 2023 : sous le nom de Dragon Ball Daima, l’univers inventé par Akira Toriyama va revenir dans un tout nouvel anime. L’auteur a de plus participé à la création des épisodes, ajoutant sa patte à un récit qui ne sera pas sans rappeler le spin-off Dragon Ball GT.

L’article continue après la publicité

En effet, les spectateurs suivront les pérégrinations de Goku et compagnie après qu’une malédiction les ait fait rajeunir. Pour espérer retrouver leur apparence, il leur faudra partir à l’aventure dans un tout nouveau royaume. La bonne nouvelle, c’est que Dragon Ball Daima sera disponible sur plusieurs plateformes et chaînes : pour ne rien rater de la nouvelle série d’animation, voici son calendrier de sortie détaillé des épisodes et où les regarder.

L’article continue après la publicité

Quand sortiront les épisodes de Dragon Ball Daima ?

L’épisode 1 de Dragon Ball Daima sortira le 11 octobre 2024 sur ADN et Crunchyroll. La suite de la série sortira ensuite à un rythme hebdomadaire, à raison d’un épisode tous les vendredis.

L’article continue après la publicité

À noter que l’anime sortira également sur la chaîne Mangas de Mediawan tous les mardis à 22h50, à partir du 15 octobre 2024. D’après différents rapports, la série d’animation compterait 20 épisodes : à moins d’un changement de planning, le final serait alors attendu pour le 21 février 2025, mais rien n’a encore été confirmé de manière officielle.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de Dragon Ball Daima :

L’article continue après la publicité

Épisode 1 : 11 octobre 2024 (15 octobre sur Mangas)

Épisode 2 : 18 octobre 2024 (22 octobre sur Mangas)

Épisode 3 : 25 octobre 2024 (29 octobre sur Mangas)

Épisode 4 : 1er novembre 2024 (5 novembre sur Mangas)

Épisode 5 : 8 novembre 2024 (12 novembre sur Mangas)

Épisode 6 : 15 novembre 2024 (19 novembre sur Mangas)

Épisode 7 : 22 novembre 2024 (26 novembre sur Mangas)

Épisode 8 : 29 novembre 2024 (3 décembre sur Mangas)

Épisode 9 : 6 décembre 2024 (10 décembre sur Mangas)

Épisode 10 : 13 décembre 2024 (17 décembre sur Mangas)

Épisode 11 : 20 décembre 2024 (24 décembre sur Mangas)

Épisode 12 : 27 décembre 2024 (31 décembre sur Mangas)

Épisode 13 : 3 janvier 2025 (7 janvier sur Mangas)

Épisode 14 : 10 janvier 2025 (14 janvier sur Mangas)

Épisode 15 : 17 janvier 2025 (21 janvier sur Mangas)

Épisode 16 : 24 janvier 2025 (28 janvier sur Mangas)

Épisode 17 : 31 janvier 2025 (4 février sur Mangas)

Épisode 18 : 7 février 2025 (11 février sur Mangas)

Épisode 19 : 14 février 2025 (18 février sur Mangas)

Épisode 20 : 21 février 2025 (25 février sur Mangas)

De son côté, ADN présente l’anime avec ce résumé : “Goku et ses compagnons menaient une vie paisible lorsqu’ils sont soudainement devenus petits à cause d’une conspiration ! Lorsqu’ils découvrent que la raison se trouve dans un monde connu sous le nom de Royaume des Démons, un jeune et mystérieux Majin nommé Glorio apparaît devant eux.”

L’article continue après la publicité

En attendant Dragon Ball Daima, vous pouvez retrouver l’intégralité des séries Dragon Ball sur ADN et Crunchyroll. Et si l’univers inventé par Akira Toriyama ne vous suffit plus, il est toujours possible d’aller jeter un coup d’œil au programme des animes de l’automne 2024.