Pourquoi les antagonistes de Boruto sont différents de ceux de Naruto ? Les mangakas s’expliquent

Le dessinateur de Boruto, Mikio Ikemoto, a révélé la raison pour laquelle les méchants du manga sont “purement mauvais” lors d’une récente interview, mettant ainsi en avant les différences avec les antagonistes de Naruto.

Le 25 août, Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto et co-créateur de Boruto, était en France pour la sortie du tome 1 de Boruto : Two Blue Vortex. Accompagné d’Ikemoto, les deux auteurs se sont alors entretenus avec l’éditeur Kana. Ils ont notamment discuté du processus de création du manga en cours, partageant au passage quelques anecdotes sur les deux œuvres désormais cultes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lorsque Kishimoto a été interrogé sur les antagonistes de Naruto, le mangaka a révélé ceci : “Il est vrai que je veux raconter des histoires humaines. Dès le début, j’avais des opportunités pour introduire des personnages en tant que super-vilains.

Mais comme One Piece le faisait déjà, je voulais faire quelque chose de différent avec Naruto. Mes personnages méchants avaient aussi une histoire. Le manga est également une industrie où il faut créer ce qui n’existe pas encore, ce qui pousse à essayer des approches différentes.”

L’article continue après la publicité

Suite à la réponse de Kishimoto, Ikemoto a également expliqué pourquoi les méchants de Boruto ne bénéficient pas du même traitement. Le mangaka a alors déclaré : “J’essaie de ne pas reproduire ce qui a été fait dans Naruto. C’est pourquoi il y a plus de méchants purement mauvais dans Boruto. De vrais méchants.”

L’article continue après la publicité

Ces deux réponses ont du sens pour les histoires respectives. Les antagonistes de Naruto ne sont pas dépeints comme des êtres intrinsèquement mauvais. Au lieu de cela, ils sont écrits comme des personnages profondément imparfaits et les victimes de leur monde et de leurs circonstances. Cela nous donne certains des méchants les plus emblématiques du monde du manga et de l’anime – comme Nagato (aka Pain), Obito, ou encore Madara.

En rapport: Les épisodes du 20e anniversaire de Naruto donnent enfin de leurs nouvelles

L’article continue après la publicité

Boruto, en revanche, adopte une approche différente des méchants. Mais comme l’a mentionné Ikemoto, cela permet au manga de se détacher de l’ombre du manga d’origine, qui est devenu une véritable référence aux yeux de nombreux fans à travers le monde.

L’article continue après la publicité

Se confiant davantage à ce sujet, Ikemoto a également ajouté : “Dans Naruto, les antagonistes avaient des objectifs clairs et des raisons de s’opposer aux héros, et M. Kishimoto a pleinement réalisé ce concept. Quant aux combats, je ne pouvais pas y ajouter grand-chose.

L’article continue après la publicité

Je voulais créer des méchants qui soient différents de ceux de l’ère Naruto. Je préfère l’irrationalité chez les méchants et je voulais montrer leurs différences par rapport aux ennemis de Naruto.”

Kishimoto a rejoint l’avis de son ancien assistant, continuant ainsi : “Dans Naruto, je me concentrais davantage sur le côté lumineux, tandis qu’Ikemoto fait face à des défis bien plus complexes. Veuillez le soutenir alors qu’il navigue dans cette situation difficile…”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’approche d’Ikemoto envers les méchants fonctionne aussi, car Boruto: Two Blue Vortex est certainement l’un des shonens de la “nouvelle génération” les plus populaires du moment. Grâce à cette interview, les fans attendront avec impatience encore plus de malveillance de la part de ses antagonistes actuels, les fameux Shinju.

Et pour en apprendre plus sur les dernières nouveautés en date, voici tout ce qu’on sait sur ce nouveau manga sur lequel planche Kishimoto.