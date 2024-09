Le manga Détective Conan fera une pause indéfinie après le chapitre 1133

Le rendez-vous du jeudi pour les fans de mystères interminables et de résolutions d’enquêtes va soudainement s’arrêter, car le manga Détective Conan prendra une pause indéfinie après le chapitre de cette semaine.

Bien que One Piece soit connu pour être l’un des mangas les plus longs, il reste derrière Détective Conan de Gōshō Aoyama. Lancé en janvier 1994 dans les pages du magazine Weekly Shōnen Sunday, l’œuvre a donné naissance à l’une des franchises les plus populaires à travers le monde, d’autant qu’elle fait partie des séries de mangas les plus vendues de l’histoire.

Et après trois décennies de publication continue, le manga d’Aoyama sera mis en pause pour une durée indéterminée après la sortie du chapitre 1133 cette semaine dans le numéro 42 du Weekly Shōnen Sunday.

Intitulé « The Dark Red Last Act », ce chapitre marque le début de la pause du manga. Bien que nous ne sachions pas quand Détective Conan reviendra, nous pouvons supposer que le manga reprendra à un moment donné, car l’histoire est loin d’être terminée.

Comme prévu, les lecteurs sont assez contrariés par cette pause, mais ils soutiennent la décision du mangaka, surtout compte tenu de la longue durée de la série. Un internaute a commenté la nouvelle sur X/Twitter : « Triste de le voir partir en pause, mais je comprends ».

« Je peux attendre, surtout après le chapitre récent qui est sorti », a ajouté un autre. Un troisième a écrit : « Gosho Aoyama, s’il vous plaît, prenez soin de votre santé et terminez votre série. »

« Et voilà Gosho qui commence ses vacances de fin d’année », plaisanta un quatrième.

L’histoire de Détective Conan commence avec le détective adolescent Shinichi Kudo et son amie d’enfance Ran Mouri dans un parc d’attractions. En poursuivant deux criminels d’une organisation mystérieuse, Shinichi avale une étrange pilule et se transforme en enfant.

Ainsi commence son périple en tant que Conan, un enfant cherchant à retrouver ces mystérieux hommes et à récupérer son corps, tout en cachant sa véritable identité à Ran et aux personnes qui les entourent. En chemin, il résout de nombreux mystères tout en gardant sa couverture.

