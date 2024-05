Demon Slayer Saison 4 : que risquent les Pourfendeurs qui portent la “marque” ?

L’Entraînement des Piliers a commencé, et l’un de ses enjeux est d’éveiller la marque des Pourfendeurs chez les meilleurs combattants. Mais il y a des risques inhérents à son apparition : lesquels ?

La saison 4 de Demon Slayer était attendue depuis bien longtemps. Entre les avant-premières qui ont abattu de nombreux records et un premier épisode d’une cinquantaine de minutes pour marquer le coup, l’anime du studio ufotable a prouvé qu’il comptait bien parmi les productions les plus appréciées de cette saison printemps 2024. L’histoire des Pourfendeurs de démons a repris directement après les incidents du Village des Forgerons, et autant dire que les héros n’ont pas intérêt à traîner pour s’entraîner.

Car la Bataille finale contre Muzan se profile – et a même été teasée dès l’épisode 1 de la saison 4 -, la résistance de Nezuko au soleil ayant convaincu le démon originel de se mettre en mouvement. Pour faire face aux Lunes Supérieures et à l’antagoniste suprême de Demon Slayer, même les Piliers vont devoir se préparer. Et si le reste des troupes a droit à un entraînement spartiate, leurs chefs vont se plier à une autre forme d’exercice : l’éveil de leur “marque de Pourfendeur de démons”. Malheureusement, il existe un risque terrible pour son apparition : on vous explique tout.

Qu’est-ce que la marque des Pourfendeurs dans Demon Slayer et quels sont les risques à la faire apparaître ?

La marque apparaît dans des conditions bien précises chez les Pourfendeurs, et décuple les capacités physiques de son porteur. Il y a cependant un prix à payer pour sa manifestation : les combattants voient leur durée de vie très amoindrie, au point même de parler d’une malédiction tuant tous les porteurs à 25 ans.

Il existe cependant des exceptions : le tout premier porteur de la marque, Yoriichi, est décédé à l’âge de 85 ans. Cet âge avancé pourrait être expliqué par le fait que l’homme est né en portant cette marque, qui peut d’ailleurs évoquer une tache de naissance.

D’autres Pourfendeurs ont également réussi à faire apparaître la marque alors qu’ils étaient âgés de plus de 25 ans. Mais ces guerriers n’ont pas survécu longtemps après leur combat : il est difficile de déterminer si la malédiction est bien responsable de leur décès, ou s’ils ont simplement succombé à leurs blessures.

La malédiction seule ne suffit pas non plus à expliquer la mortalité exagérée des Pourfendeurs, d’autant plus qu’il pourrait ne s’agir que d’une simple superstition, la marque ayant été peu documentée à travers les différentes époques.

Ainsi, le simple fait de la faire apparaître demande des conditions particulières, dangereuses pour celui qui s’y risque. Le sujet doit en effet faire grimper sa chaleur corporelle jusqu’aux 39 degrés, mais aussi brusquer son rythme cardiaque pour dépasser les 200 battements par minute. Un état que le Pilier de l’Insecte, Shinobu Kocho, considère déjà comme mortel en soi.

La saison 4 de Demon Slayer a démarré sa diffusion sur Crunchyroll, dévoilant un peu plus de l’Entraînement des Piliers aux spectateurs. Pour ne rien rater, vous pouvez consulter notre calendrier de sortie des épisodes ici.